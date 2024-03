Jetzt diskutiert das Parlament eine Anpassung des Zivilgesetzbuches, welches die Ausdehnung der Annulationsfrist bis zum Alter von 25 Jahren beinhaltet. Das würde bedeuten, dass Betroffene sich länger gegen Ehen wehren könnten, die sie als Minderjährige eingegangen sind. Zudem sollen Ehen von unter 16-Jährigen nicht anerkannt werden. Dabei bezieht sich die Altersgrenze von 16 Jahren nicht auf den Zeitpunkt der Heirat, sondern auf den Zeitpunkt der Beurteilung in der Schweiz.

Ebenfalls ungültig sollen sogenannten Sommerferien-Hochzeiten werden. Das heisst: Eine minderjährige Person, die in der Schweiz lebt, wird in den Sommerferien in ihrer Heimat verheiratet. Eine solche Ehe würde in der Schweiz nicht anerkannt.

Der Ständerat hat sich heute für diese Änderungen ausgesprochen. Die Vorlage geht jetzt in den Nationalrat.