Spitzenvertreter der EU und der Schweiz sollen in Brüssel mehrere Abkommen zur Stabilisierung und zum Ausbau der Beziehungen unterzeichnen.

Das Vertragspaket soll eine intensivere Zusammenarbeit auf dem Strommarkt sowie bei der Lebensmittelsicherheit und im Gesundheitsbereich ermöglichen.

Unterzeichnet werden die Abkommen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin.

Die Ministerinnen und Minister der 27 EU-Staaten haben das Vertragspaket mit der Schweiz ohne Diskussionen durchgewunken. In der Schweiz liegt das letzte Wort beim Stimmvolk. Die EU würde sich eine Volksabstimmung im kommenden Jahr wünschen, um den Ratifizierungsprozess rasch abzuschliessen. Das ist aber alleinige Sache der Schweiz.

Legende: Der Ministerrat hat die EU-Kommission beauftragt, das neu verhandelte Vertragspaket mit der Schweiz zu unterzeichnen. KEYSTONE/Gaetan Bally

