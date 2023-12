Der Bahnverkehr war am Sonntagmorgen in der Ostschweiz wegen des Wintereinbruchs weiter beeinträchtigt.

Zwei Strecken der Rhätischen Bahn waren weiterhin unterbrochen.

Der Schnee dürfte für den Moment bleiben: Am frühen Morgen wurden Tiefsttemperaturen von -21.1 Grad gemessen.

So war der Verkehr im Bahnhof Rorschach SG wegen einer Fahrleitungsstörung eingeschränkt und zwischen Kreuzlingen TG und Konstanz fuhren keine Züge mehr. Auch die Strecke St. Margrethen SG-München war laut SBB eingeschränkt. Die Störungen im Bahnverkehr Süddeutschlands werden gemäss der Deutschen Bahn bis mindestens am Montag andauern.

Aktuelle Lage auf auf den Schienen Hier geht es zur Betriebslage und zu Störungsmeldungen im SBB-Streckennetz Hier geht es zur Betriebslage und zu Störungsmeldungen im SBB-Streckennetz

Der Bahnverkehr zwischen Schaffhausen und dem deutschen Singen war laut SBB am Morgen ebenfalls unterbrochen. Grund dafür war ein umgestürzter Baum, die Störung sollte voraussichtlich bis am späten Nachmittag andauern.

Lage in Bayern entspannt sich – zum Teil Box aufklappen Box zuklappen Am Flughafen in München ist seit Sonntagmorgen wieder Flugbetrieb möglich. Das teilte das Unternehmen auf seiner Website mit. Hunderte Flüge entfallen jedoch. Und der Hauptbahnhof der bayerischen Landeshauptstadt kann nach DB-Angaben weiterhin nicht angefahren werden. Die Deutsche Bahn bittet Reisende wegen des heftigen Wintereinbruchs in Süddeutschland, auch am Montag nicht dringend notwendige Fahrten zu verschieben. Man werde auch zum Wochenstart nicht alle Verbindungen im Fernverkehr anbieten können, sagte eine Bahn-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Auf den Strassen entspannte sich nach dem massiven Schneefall am Samstag der Verkehr wieder.

Der Schnee und die Kälte haben auch am Sonntag das Streckennetz der Rhätischen Bahn (RhB) beeinträchtigt: Auf der Albulalinie war die Strecke zwischen Thusis und Tiefencastel wegen einer Fahrleitungsstörung unterbrochen. Vor dem Mittag gab die RhB Entwarnung: Die Züge Chur – St. Moritz – Chur verkehrten wieder durchgehend. Die Strecke Davos – Filisur (Unterschnitt) könne ab 12:30 Uhr wieder für den Zugverkehr freigegeben werden. Es könne aber weiterhin zu Verspätungen auf dem ganzen Streckennetz kommen.

Klirrend kalter Sonntagmorgen

So schnell wird der Schnee mancherorts wohl nicht verschwinden: Der Wetterdienst SRF Meteo meldete am Sonntagmorgen kurz nach 6.00 Uhr Temperaturen von -21.1 Grad in Samedan GR, -20.6 Grad in La Brévine NE oder -15 Grad in Arosa GR. In Zürich-Kloten mass der Wetterdienst noch -10.3 Grad, in St. Gallen -5.4 Grad.