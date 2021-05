Die Reisemöglichkeiten sind nach wie vor eingeschränkt. Auch das zweite Coronajahr in Folge bleiben Schweizer Feriengäste im Wonnemonat Mai im Inland. Wer auf ausländische Touristen angewiesen ist, bleibt auf dem Trockenen – sonst aber sind zahlreiche Regionen über Auffahrt und Pfingsten bestens ausgelastet.

Im Tessin sind 80 bis 90 Prozent der Hotels über Auffahrt ausgebucht. Die Sonnenstube ist über die Feiertage jedes Jahr hoch im Kurs bei einheimischen Touristen, doch dieses Jahr buchen die Leute früher.

«Die Buchungen sind weniger wetterabhängig», so Angelo Trotta, Direktor von Tessin Tourismus. «Das heisst, die Leute warten nicht bis zum letzten Moment und schauen die Wettervorhersagen an. Sie haben einfach gebucht. Vielleicht weil sie Angst haben, dass sie kein freies Zimmer mehr finden werden.»

In die Berge und an Gewässer

Auch andere Regionen, wie Kandersteg und Adelboden, melden auf Anfrage von SRF sehr gute Buchungsstände für die Feiertage. Einheimische Gäste zieht es dabei nicht nur in die Berge, sondern auch an Gewässer. So meldet zum Beispiel die Bodensee-Region eine erfreulich gute Auslastung über die Feiertage. Auch in der Region Murten sind die Hotels fast ausgebucht, teilt die Tourismusregion mit.

Die Auslandsnachfrage ist weiterhin nur in ganz kleinem Mass vorhanden.

Ausgebucht sind auch viele Campingplätze, Jugendherbergen und Ferienwohnungen. Damit setzt sich ein Corona-Trend fort. So meldet die grösste Online-Ferienwohnungs-Anbieterin 80 Prozent Auslastung in allen Schweizer Regionen. «Verlierer gibt es keine», so Marcel Meek, Geschäftsleiter von E-Domizil. «Der einzige Verlierer ist das Ausland. Die Auslandsnachfrage ist weiterhin nur in ganz kleinem Mass vorhanden. Die Schweiz profitiert momentan überall von den Schweizerinnen und Schweizern.»

Neben Stau am Gotthard rechnet Viasuisse deshalb je nach Wetter über die Feiertage auch auf Zufahrtsstrassen zu Seen und Bergregionen mit Verkehrsbehinderungen.