Solche Studien helfen zu verstehen, wie sich das Virus in der realen Welt verhält. Denn – auch wenn schon viel mehr bekannt ist als noch im Februar – sind noch immer viele Fragen offen: Wo zum Beispiel geschehen die Ansteckungen, die das Contact-Tracing nicht aufklären kann? Wie viel hat welche Massnahme gebracht? Von wo nach wo wurde das Virus verschleppt – in der Schweiz, in Europa, weltweit?

Studien, wie die aus Basel, können die Wege nachzeichnen, wie sich das Virus um den Globus verbreitet, aber eben auch ganz kleinteilig aufzeigen, wie sich das Virus in Basel verhält. Und damit können sie helfen, diese Fragen zu klären.

Mutierte Viren bleiben etwa gleich gefährlich

Jedes Virus mutiert, die ganze Zeit. Bisher sind das aber nur Mutationen, die den Forschern zwar helfen, einzelne Stämme voneinander zu unterscheiden. Sie verändern aber kaum wichtige Eigenschaften des Virus, wie zum Beispiel seine Aussenhülle, wie leicht es Menschen infiziert oder auch wie stark es krank macht.

Es gibt bisher keine Hinweise, dass die bekannten Corona-Varianten gefährlicher wären als die ursprünglich aus Wuhan ausgetragenen Stämme.

Kaum Auswirkungen auf mögliche Impfung

Bis jetzt sieht es nicht so aus, als wären die Mutationen im Coronavirus relevant für die Impfstoffentwicklung. Das Virus mutiert ausserdem vergleichsweise langsam. Ganz sicher, dass Mutationen nicht in Zukunft der Impfstoffentwicklung in die Quere kommen, kann man aber nicht sein.