Grüne Wiesen statt Pulverschnee – und trotzdem läuft der Tellerlift in der bernjurassischen Gemeinde Valbirse, nördlich von Biel/Bienne, seit ein paar Tagen. Der Lift steht etwas oberhalb des Dorfes, auf rund 800 Meter über Meer.

Jetzt zieht der Skilift Biker statt Snowboarderinnen hoch

Statt Snowboarderinnen und Skifahrer zieht der Lift Biker auf ihren Velos nach oben. «Wir hatten einen Traum und ein halbes Jahr Arbeit, nun läuft der Lift endlich. Das ist sehr cool», sagt Pierre-André Lerch.

Legende: Der Dorflift in Valbirse stand kurz vor dem Aus: Nun wird er als Bikelift genutzt. SRF

Lerch hat sich zusammen mit anderen Bikern dafür eingesetzt, dass der Lift in Valbirse bleibt. Wie viele andere Skigebiete in tiefen Lagen kann die Gemeinde den Tellerlift nicht rentabel betreiben. In der Wintersaison läuft er im Schnitt nur rund eine Woche.

Mit dem Velolift kommen die Bike-Pisten

Weil Investitionen anstanden, spielte die Gemeinde mit dem Gedanken, den 350 Meter langen Lift stillzulegen. Und so lancierte eine Gruppe von Bikern um Pierre-André Lerch einen Rettungsversuch.

Legende: Die blaue und die rote Piste sind auch für Anfänger und Familien geeignet. Die schwarze erfordert Erfahrung und Können. SRF

Die Idee: Mit dem Lift Velos den Hang hinauf bringen. Investitionsbedarf: rund 500'000 Franken. Die Gemeinde, welcher der Lift gehört, investierte 280'000 Franken für einen neuen Motor und ein neues Tragseil. Und auch die Burgergemeinde, der das Land gehört, liess sich überzeugen.

Ein Bikepark-Verein wurde gegründet, Sponsoren gesucht, eine Baubewilligung eingeholt und auf dem hügeligen Gelände während sechs Monaten drei Pisten gebaut. Wie bei Skipisten gibt es eine blaue, eine rote und eine schwarze.

Bikerinnen zeigten sich erst skeptisch

Seit Ende April ist der Skilift in Valbirse nun auch ein Bikelift. Es sei schweizweit die erste Anlage dieser Art, so die Initianten. Viele Skigebiete setzen zwar mittlerweile auch auf die Bikerinnen und Biker – vor allem in den wärmeren Monaten. Transportiert werden die Velos aber meist mit Gondeln oder Sesselliften.

Legende: Der Bügel lässt sich ganz einfach an den Lenkervorbau eines Fahrrads hängen. SRF

Anders in Valbirse: Hier werden die «Teller» des Lifts gegen besondere Aufsätze ausgetauscht. «Wir haben ein System gefunden, das problemlos montiert werden kann. So können wir in nur anderthalb Stunden von Winter- auf Sommerbetrieb wechseln», so Luca Micheli, technischer Leiter des Bikeparks.

Wir können in nur anderthalb Stunden von Winter- auf Sommerbetrieb wechseln.

Auch die Bikerinnen und Bikern scheinen das System zu schätzen. «Es funktioniert sehr gut, es ist auch für Kinder ganz einfach», sagt ein Besucher aus Bern. «Zuerst war ich skeptisch, wusste nicht, wie man oben wieder absteigt. Dann war es aber sehr viel einfacher als gedacht», meint eine Bikerin aus Basel.