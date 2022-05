Er heisst Cobra und ist ein Minenwerfer, der auf einem Radschützenpanzer montiert ist, also mobil. Der Cobra kann 12-Zentimeter-Granaten bis zu 10 Kilometer weit schiessen. Hergestellt wird der Cobra von der Schweizer Rüstungsfirma Ruag.

In 30 Sekunden schiessbereit, heisst es in einem Werbevideo. Doch damit der Cobra so schnell schiessen kann, muss ihn die Armee zuerst haben. Sie hat ihn bereits 2016 bestellt und wartet bisher auf die Auslieferung. Die Produktion hat sich um drei Jahre verzögert.

02:18 Video Aus dem Archiv: Auslieferung der Ruag-Minenwerfer verzögert sich Aus Tagesschau vom 24.04.2019. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 18 Sekunden.

Nun wollen das VBS und die bürgerliche Parlamentsmehrheit weitere Cobras bestellen, wie Verteidigungsministerin Viola Amherd diese Woche im Parlament sagte: «Die Armee kann eine zweite Tranche rasch beschaffen und alle Verbände ausrüsten.»

Doch diese «rasche Beschaffung», wie die Verteidigungsministerin sie nennt, ist zu relativieren. Denn die Auslieferung der bereits bestellten Minenwerfer ist ab 2024 geplant. Wenn die Armee nun zusätzliche Exemplare bestellen will, dauert die Herstellung und Montage gemäss Ruag zwei weitere Jahre. So rasch geht es also nicht.

Verspätete Rüstungslieferungen sind keine Seltenheit

Tatsächlich gingen Rüstungsbeschaffungen nur selten so schnell, wie es sich die Regierungen wünschten, erklärt der Militärökonom Marcus Keupp von der Militärakademie der ETH Zürich: «Es gibt sehr viel empirische Forschung, die findet, dass Rüstungsgüter fast immer etwas später geliefert werden, als man eigentlich gedacht hat.»

Das Cobra-Projekt ist also nicht eine Ausnahme, sondern eher die Regel. Bundesrat und Parlament wollen die Armee rasch aufrüsten. Doch von heute auf morgen lassen sich Rüstungsprojekte eben nicht umsetzen.