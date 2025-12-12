 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Schweizer Sicherheitspolitik Bundesrat Pfister will Sicherheit «in der ganzen Breite» stärken

Autor: 

12.12.2025, 14:30

Teilen
  • Der Bundesrat richtet aufgrund der verschlechterten Bedrohungslage durch Russland die Sicherheitspolitik der Schweiz neu aus und hat dazu eine Strategie ausgearbeitet.
  • Zur sicherheitspolitischen Strategie gehören die drei Stossrichtungen: Resilienz stärken, Schutz und Abwehr verbessern sowie die Verteidigungsfähigkeit der Schweiz erhöhen. Diese werden mit 10 Zielen und 40 Massnahmen verfolgt.
  • Der Bundesrat hat zudem beschlossen, weniger als die ursprünglich geplanten 36 F-35-Kampfjets vom US-amerikanischen Hersteller Lockheed Martin zu kaufen. Der Finanzrahmen von sechs Milliarden Franken wird eingehalten.

Themen in diesem Liveticker

  • Die Medienkonferenz ist beendet
  • Warum hat der Bundesrat keinen Zusatzkredit beschlossen?
  • «Aufrüsten auf Pump» stehe aktuell nicht zur Diskussion
  • Nachrüstung älterer F/A-18-Jets ist nicht sinnvoll
  • Sieht der Bundesrat vor, künftig günstigere Flugzeuge zu kaufen?
  • «Bei der Desinformation muss man bei der Bildung beginnen»
  • Pfister: «Unser Anspruch ist es, transparent zu informieren»
  • «Stand heute ersetzen Drohnen Kampfflugzeuge noch nicht»
  • Stärkung der bodengestützten Luftabwehr 2040
  • Teuerung hilft wohl kaum, um mehr Jets zu kaufen

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)