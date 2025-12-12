- Der Bundesrat richtet aufgrund der verschlechterten Bedrohungslage durch Russland die Sicherheitspolitik der Schweiz neu aus und hat dazu eine Strategie ausgearbeitet.
- Zur sicherheitspolitischen Strategie gehören die drei Stossrichtungen: Resilienz stärken, Schutz und Abwehr verbessern sowie die Verteidigungsfähigkeit der Schweiz erhöhen. Diese werden mit 10 Zielen und 40 Massnahmen verfolgt.
- Der Bundesrat hat zudem beschlossen, weniger als die ursprünglich geplanten 36 F-35-Kampfjets vom US-amerikanischen Hersteller Lockheed Martin zu kaufen. Der Finanzrahmen von sechs Milliarden Franken wird eingehalten.
Themen in diesem Liveticker
- Die Medienkonferenz ist beendet
- Warum hat der Bundesrat keinen Zusatzkredit beschlossen?
- «Aufrüsten auf Pump» stehe aktuell nicht zur Diskussion
- Nachrüstung älterer F/A-18-Jets ist nicht sinnvoll
- Sieht der Bundesrat vor, künftig günstigere Flugzeuge zu kaufen?
- «Bei der Desinformation muss man bei der Bildung beginnen»
- Pfister: «Unser Anspruch ist es, transparent zu informieren»
- «Stand heute ersetzen Drohnen Kampfflugzeuge noch nicht»
- Stärkung der bodengestützten Luftabwehr 2040
- Teuerung hilft wohl kaum, um mehr Jets zu kaufen