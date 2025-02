Anders als in der Schweiz gibt es in Deutschland einige Anwendungsbeispiele fürs Heizen mit Latentwärme. Einige Schwimmbäder setzen auf das System, aber auch ein Schulzentrum in Hannover.

Gemäss Friedrich Studer, Geschäftsführer der KVA Oftringen, seien die Transportkosten der ausschlaggebende Grund, warum sich das Heizsystem mit Latentwärme in der Schweiz bislang nicht durchgesetzt habe.

Studer sagt: «Der Lohn des Chauffeurs, die Amortisation des Fahrzeuges, der Treibstoff, das ist in Deutschland alles viel günstiger als in der Schweiz.»