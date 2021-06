Schwimmen in der Natur

Die Seen und Flüsse der Schweiz weisen überwiegend eine hervorragende Wasserqualität auf.

81.5 Prozent aller im Jahre 2020 analysierten Schweizer Badegewässer erhielten eine «genügende» bis «ausgezeichnete» Bewertung der Wasserqualität.

Das geht aus dem neuen Badegewässerbericht der Europäischen Umweltagentur (EUA) hervor, den die EU-Behörde in Kopenhagen veröffentlichte.

Insgesamt wurden der EUA 189 Badestellen in der Schweiz gemeldet. Davon erhielten 136 das Prädikat «hervorragend». Im Vorjahr waren es jedoch mehr, nämlich 195.

Nur zwei Badestellen ungenügend

15 Badestellen erhielten 2020 ein «gut» und drei ein «genügend». Nur gerade zwei Badestellen in der Westschweiz schnitten mit «ungenügend» ab: Die Badestelle «Clendy» bei Yverdon-les-Bains (VD) am Neuenburgersee sowie «Pointe à la Bise» am Genfersee.

33 Badestellen konnten nicht ausgewertet werden, weil etwa nicht genügend Wasserproben vorhanden waren.

Europaweit 22'276 Gewässer überprüft

Die in Kopenhagen ansässige EUA hat für den jährlich erscheinenden Bericht Daten zu 22'276 Gewässern in der EU, Albanien und der Schweiz analysiert.

Die Behörde schaute dabei auf die Belastung der Gewässer mit Fäkalbakterien, die beim Menschen zu Krankheiten führen können. 82.8 Prozent dieser Badestellen stufte die EU-Umweltagentur diesmal als «hervorragend» ein, 92,6 Prozent erfüllten die EU-Mindeststandards. Und nur gerade 296 Badegewässer - das entspricht 1.3 Prozent - waren 2020 von mangelhafter Qualität.

Legende: Dem Badespass steht nichts mehr im Wege, wie hier an der Aare. Denn fast überall ist die Wasserqualität in der Schweiz sehr gut. Keystone

EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius erklärte dazu: «Die Qualität der Badegewässer in Europa ist weiterhin hoch, und das sind gute Nachrichten für die Europäerinnen und Europäer, die diesen Sommer Erholung an Stränden und anderen Badeorten suchen werden.»