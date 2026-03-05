 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Seltenes Naturschauspiel Wenn der Mond durchs Martinsloch scheint, kommen Schaulustige

«Sagenhaft schön»: Der Mond erhellte Elm GL für einen kurzen Moment durchs Martinsloch hindurch.

05.03.2026, 17:49

Teilen

Am Mittwochabend versammelten sich fast 300 Schaulustige in Elm im Kanton Glarus – für ein seltenes Naturschauspiel einen Tag nach Vollmond. Alle warteten sie, inklusive Fotografen und Kameraleute, auf den Mond.

Sonnenaufgang hinter schneebedecktem Berg.
Legende: Daniele Giardina

Kurz vor 21.50 Uhr, als es in den Strassen Elms bis auf ein paar Strassenlaternen finster war, wurde das Dorf in ein silbrig schimmerndes Licht getaucht. Das Licht kam durch das Fenster im Fels, durch das Martinsloch. Die Köpfe streckten sich hoch zu den Tschingelhörnern. «Es war mucksmäuschenstill», sagt eine Schaulustige.

Die Sonne scheint jedes Jahr durchs Martinsloch, beim Mond kommt dies jedoch nur alle paar Jahre vor. Noch spezieller ist es, wenn der Mondschein bis ins Dorf strahlt. Das Spektakel dauerte aber nicht lange: «Es war erstaunlich, wie schnell sich der Mond bewegt und wie schnell es vorbei war», sagt eine andere Zuschauerin.

«Mir geht das Herz auf»

Das seltene Naturspektakel zieht viele Schaulustige an, aus dem Glarus, aber auch von fern. Banker, Schülerinnen, Rentnerinnen und Rentner – das Publikum überzeugt durch Vielfalt.

Menschenmenge vor Kirche in alpiner Berglandschaft.
Legende: Jedes Jahr treffen sich zahlreiche Schaulustige in Elm und warten, bis die Sonne genau durchs Martinsloch scheint. Keystone/Gian Ehrenzeller

Einheitlicher sind die Eindrücke: «Mir geht das Herz auf.» Oder: «Einfach nur fantastisch.» Oder: «Es ist megaschön, es gibt Kraft.» Oder: «Beeindruckend, grandios.» Oder: «Mich berührt es sehr. Es ist mit einem Heimatgefühl verbunden.»

Regionaljournal Ostschweiz, 5.3.2026, 12:03 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)