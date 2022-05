In der Nacht auf Sonntag brannten bei Kriegstetten (SO) in der Gemeinde Obergerlafingen eine Schreinerei und eine Lagerhalle. Es gab keine Verletzten.

Somit geht die Serie von Bränden im Kanton Solothurn weiter. Sie zählt jetzt zehn Feuer im Bezirk Wasseramt.

Die beiden Brände in der Nacht auf Sonntag waren in der Luftlinie lediglich rund 300 bis 500 Meter voneinander entfernt, bestätigte ein Sprecher der Kantonspolizei Solothurn. Zur Ursache dieser beiden neusten Brände macht die Polizei noch keine Angaben. In der Nacht zuvor hatte in der Region bereits ein Bauernhof gebrannt.

1 / 2 Legende: Das Dach einer Schreinerei steht in Flammen. Kapo Solothurn 2 / 2 Legende: Nur wenig entfernt brennt eine Lagerhalle lichterloh. Kapo Solothurn

Zuvor brannte es im Bezirk Wasseramt seit Anfang April bereits acht Mal jeweils auch an den Wochenenden. Dem SRF-Regionaljournal Aargau und Solothurn liegen Informationen vor, dass die Polizei in diesen acht Fällen von Brandstiftung ausgeht. Bei den zwei neusten Bränden tappt die Polizei jedoch bezüglich Brandursache noch im Dunkeln.

Die Feuerwehr ist noch immer im Einsatz, um den Brand in der Lagerhalle zu löschen, teilt die Kantonspolizei Solothurn mit. Dies, weil da Acryl-Glas brenne, das schwer zu löschen sei bzw. kontrolliert herunterbrennen müsse.