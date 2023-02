Sexismus in der Medienbranche

Tamedia hat in den vergangenen vier Jahren immer wieder Wille und Bereitschaft zur Aufarbeitung und Veränderung gezeigt. Etwa als im März 2021 ein Brief publik wurde, in dem 78 Journalistinnen gegen die sexistische Arbeitskultur bei ihrem Arbeitgeber Tamedia protestiert haben. Das Schreiben ist nach wie vor öffentlich einsehbar und direkt an die Geschäftsleitung adressiert.

Tamedia hat seither in die Frauenförderung investiert, mit dem Ziel, den Anteil an Frauen in den Führungsstufen zu erhöhen. Es wurde eine Kommission gebildet, mit dem Ziel, einen langfristigen Kulturwandel zu bewirken. Zudem wurden Vertrauenspersonen in den Redaktionen ernannt, welche als niederschwellige Anlaufstellen für Betroffene dienen. Werden Vorwürfe laut, werden sie untersucht.