Die Zahl der Leute, welche die Bordkartenkontrolle umgehen, steigt. Ohne Ticket gelangen sie in den Sicherheitsbereich. Besonders betroffen scheint der Flughafen Zürich. Ein Sicherheitsrisiko?

Im Juni 2024 schaffte es eine Frau am Flughafen Zürich ohne Ticket bis ins Flugzeug. Sie umging die Bordkartenkontrolle, indem sie «rasch am Schalter vorbeiging, als sich der betreffende Mitarbeiter vom Durchgang der Bordkartenkontrolle kurzzeitig abgewandt hatte.» Beim Gate umging die Frau erneut die Kontrolle und gelangte so an Bord eines Flugzeugs nach Amsterdam.

Angesichts der hohen Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen klingt das abenteuerlich, steht aber so in einem Strafbescheid, den SRF Investigativ einsehen konnte. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) verurteilte die Frau rechtskräftig zu einer Busse von 500 Franken wegen «unerlaubtem Betreten des Sicherheitsbereichs».

Legende: Eine Mitarbeiterin liest am Gate die Bordkarte ein und kontrolliert einen Pass. Die im Strafbescheid erwähnte Frau konnte hier unkontrolliert passieren. Keystone / Gaetan Bally

Bei der Befragung durch die Polizei gab sie zu Protokoll, sie hätte tatsächlich fliegen wollen. So weit kam es aber nicht. Bettina Kunz, Mediensprecherin der Flughafen Zürich AG, sagt: «In diesem Flugzeug wurden die Personen beim Einsteigen gezählt und wenn der sogenannte Headcount, also das Nachzählen der Köpfe, nicht mit den Papieren übereinstimmt, wird überprüft, ob zu viele Passagiere an Bord sind. Das war hier der Fall.»

Kein Einzelfall

Trotz Festnahme versuchte es die Zürcherin nur wenige Wochen später erneut. Diesmal wollte sie gemäss Strafbescheid Freunde in Barcelona besuchen. Sie stellte sich dicht hinter eine Person mit gültiger Bordkarte und passierte mit dieser die Schleuse. Genau gleich ging ein Mann vor, der laut Strafbefehl alkoholisiert zu Protokoll gab: «Er habe ein Experiment machen und testen wollen, ob es beim Fliegen genauso einfach sei wie beim Zugfahren, dies ohne Ticket zu tun.»

Allgemein würden Zwischenfälle mit Passagieren zunehmen und man würde diese etwa dank Sensoren und Kameras auch besser entdecken, so Bettina Kunz vom Flughafen Zürich.

Mehr Fälle am Flughafen Zürich

Wenn Leute unerlaubt den Sicherheitsbereich betreten, müssen die Flughäfen seit 2018 das Bazl informieren. Die Behörde ist für die Strafverfolgung zuständig.

Die Auswertung der Strafbescheide durch SRF Investigativ zeigt: Vor allem am Flughafen Zürich steigt die Zahl der Leute, welche die Bordkartenkontrolle umgehen. 2023 verzeichnete der Flughafen Zürich einen Fall, 2024 vier und dieses Jahr, Stand Mai, auch schon vier.

Was ist mit den Flughäfen Genf und Basel? Box aufklappen Box zuklappen Vom Flughafen Genf liegt dem Bazl bisher lediglich eine Meldung in Zusammenhang mit einer Protestaktion vor. Über 100 Aktivisten haben 2023 eine Messe für Privatflugzeuge gestört und sind auf das Flughafengelände eingedrungen. Auch sie wurden wegen «unerlaubtem Betreten des Sicherheitsbereichs» zu einer Busse verurteilt. Es handelte sich jedoch nicht um Passagiere, die ohne Ticket fliegen wollten. Handhaben die Flughäfen die Meldepflicht anders? Auf Anfrage teilt der Flughafen Genf mit, der Vorfall sei in seiner Grössenordnung einzigartig. «Es gibt andere, kleinere Fälle, in denen eine Person heimlich eine erste Kontrolle passiert haben könnte und dann identifiziert und kontrolliert wurde. Jedes unbefugte Eindringen in die Sicherheitszone wird ordnungsgemäss festgestellt, aufgelistet und den zuständigen Behörden (Bazl) gemeldet.» Der Flughafen Basel liegt auf französischem Staatsgebiet und untersteht nicht der Meldepflicht ans Bazl.

Frage nach dem Sicherheitsrisiko

Sind die Fälle sicherheitsrelevant? Für den Flughafen Zürich nicht. Denn man unterscheide zwischen der Bordkartenkontrolle und der Sicherheitskontrolle. Die Bordkartenkontrolle finde vorgelagert und beim Gate statt. Bei der Sicherheitskontrolle hingegen würden Gepäck und Menschen auf die Sicherheit kontrolliert und diese könne kaum umgangen werden.

Legende: An der Sicherheitskontrolle werden Menschen und Gepäck auf Sicherheit kontrolliert. Keystone / Gaetan Bally

«Die Leute sind zwar teilweise weit gekommen ohne Bordkarte, aber sie waren auf die Sicherheit hin kontrolliert. Die Fälle beschäftigen uns indessen, aber sie sind im Verhältnis zu sehen. Im vergangenen Jahr sind fast elf Millionen Lokalpassagiere ab Zürich geflogen», so Bettina Kunz. Effektiv ohne Ticket ab Zürich geflogen sei, soweit bekannt, noch nie jemand.

Im Ausland sind Fälle bekannt, in denen Leute ohne Ticket abheben konnten. Im vergangenen Jahr flogen etwa ein Mann ohne Ticket von München nach Schweden und eine Frau von New York nach Paris. Letztere musste sich diese Woche dafür in den USA vor Gericht verantworten.