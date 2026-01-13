Die Einbrüche in Sissach BL häufen sich. Nun patrouillieren abends und nachts regelmässig Menschen aus dem Dorf, um Einbrecher abzuschrecken. Die Polizei sagt dazu: Solange nur beobachtet wird, sind solche Patrouillen zulässig.

Sie kommen meist in der Dunkelheit. In der Dämmerung schlagen sie eine Scheibe oder Balkontür ein. Bargeld, Schmuck, Laptop: alles weg. Weg ist oft auch das Sicherheitsgefühl.

Legende: Zu viert und mit vermummten Gesichtern unterwegs: Aufnahmen einer Überwachungskamera in Sissach BL von Einbrechern. ZvG

In Sissach können viele Leute von einem Einbruch erzählen. Entweder haben sie es selbst erlebt oder eine Nachbarin, ein Bekannter. Dagegen will Lukas Hartmann vorgehen. Gemeinsam mit anderen aus dem Dorf hat er eine Bürgerpatrouille gegründet. Darüber hat auch schon das Onlineportal Primenews berichtet.

Hartmann hat jahrelang im Sicherheitsbereich gearbeitet. Abends ziehen er und seine Leute von der «IG Sicherheit für Sissach» um die Häuser. «Wir schauen, ob wir etwas Auffälliges sehen, wie etwa eingeschlagene Scheiben», sagt Hartmann. Ihr Engagement ist ehrenamtlich.

Schweizweit hat die Zahl der Einbrüche zugenommen. Während der Coronapandemie – und der Anweisung des Bundesrats, zu Hause zu bleiben – ging sie zurück. Doch in den letzten Jahren haben Einbrecher wieder häufiger zugeschlagen.

Politikerin fordert Subventionen für Alarmanlagen Box aufklappen Box zuklappen Legende: SVP-Politikerin Nicole Spiegel-Roth SRF Nicole Spiegel-Roth, die für die SVP im Baselbieter Kantonsparlament ist, verlangt Subventionen für Alarmanlagen. «Ich fordere, dass der Kanton diejenigen unterstützt, die ihr Haus oder ihre Wohnung mit einer Alarmanlage aufrüsten.» Der Kanton müsse die Sicherheit gewährleisten – und das sei aktuell nicht mehr der Fall, sagt die SVP-Politikerin.

Die Polizei beobachtet solche Bürgerpatrouillen kritisch. «Wir sind sehr froh um Hinweise aus der Bevölkerung», sagt Adrian Gaugler, Sprecher der Kantonspolizei Baselland. «Doch die Spielregeln sind klar definiert: Alles, was über Beobachten und Melden hinausgeht, ist Sache der Polizei.»

Der Sissacher Bürgerpatrouille ist es wichtig, zu betonen, dass sie keine Bürgerwehr ist: «Wenn ich Bürgerwehr höre, stelle ich mir Leute mit Schlagstöcken vor, die im Rudel unterwegs sind und auf andere eindreschen. Wir kontrollieren nur», sagt Lukas Hartmann, Präsident der IG Sicherheit Sissach.

Legende: Sissach im Oberbaselbiet hat einen direkten Autobahnanschluss – das ist eine mögliche Erklärung für die Einbrüche. SRF

Die Region Basel ist in der Deutschschweiz am stärksten von Einbrüchen betroffen, wie Zahlen der Axa-Versicherung zeigen. Die Nähe zur französischen und deutschen Grenze macht es Dieben einfach, über die Landesgrenze zu flüchten.

In Sissach bleibt es an diesem Abend ruhig. Lukas Hartmann und seine Begleiterin packen ihre Taschenlampen wieder ein. Sie sind überzeugt: Dass sie seit rund zwei Monaten mit ihren Patrouillen Präsenz markieren, hat bereits einen Unterschied gemacht.