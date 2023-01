Legende: meteoschweiz

Daten von Meteo Schweiz zeigen, dass die Nullgradgrenze zwischen 1970 und 2010 – natürlich mit Schwankungen – mehr oder weniger konstant geblieben ist. Doch seit 2010 stieg der Mittelwert bei der Messstation in Payerne/VD, wo mit Wetterballonen die Temperatur in verschiedenen Höhen gemessen wird, massiv an: von 1247 Meter am 1. Januar 2013 auf 2434 Meter am 1. Januar 2023.