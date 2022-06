Der Flugverkehr an den Flughäfen Zürich und Genf läuft nach der Netzwerkpanne von Skyguide vom Mittwoch wieder weitestgehend normal. Das sagten die Flughafen-Betreibergesellschaften am Donnerstag auf Anfrage.



Am Flughafen Zürich habe sich der Betrieb über den Mittwoch hinweg fortwährend verbessert, sagte eine Sprecherin des Flughafens Zürich.

Insgesamt wurden in Zürich 98 Flüge annulliert. Der finanzielle Schaden für die Flughafen Zürich AG sei soweit dies bereits beurteilt werden könne, «vergleichsweise übersichtlich».



Auch am Flughafen Genf ist der Flugverkehr wieder normal aufgenommen worden, wie ein Sprecher des Genfer Flughafens sagte. Für den Genfer Flughafen seien die Auswirkungen der Netzwerkpanne vergleichbar mit Störungen im Luftraum, Ausfällen wegen Schneestürmen oder Streiks an grossen europäischen Flughäfen, so der Sprecher. Insgesamt wurden im Laufe des Tages 72 Flüge annulliert. Von den 33'000 Passagieren, die am Mittwoch erwartet worden waren, seien mindestens 25'000 in irgendeiner Weise von der Panne betroffen gewesen.