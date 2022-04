Allein im Kanton Zürich versuchen es die Gauner dutzende Male am Tag. Sie rufen gezielt ältere Personen an und versuchen, mit einer betrügerischen Geschichte an Geld zu kommen. Über 2500 Betrugsversuche am Telefon zählte die Zürcher Polizei im letzten Jahr, in 59 erfolgreichen Fällen wurden Seniorinnen und Senioren um fast 2.4 Millionen Franken betrogen.

Auch die Zahlen aus anderen Kantonen zeigen: Trickbetrügereien am Telefon haben weiterhin Hochkonjunktur. Der Kanton St. Gallen etwa zählte in diesem Jahr bereits über 200 Fälle, in denen Telefonbetrüger an das Geld von Seniorinnen und Senioren kommen wollten. Im Aargau sind es bereits über 430 Fälle. Und im Kanton Zürich ist die Schadenssumme 2022 mit gut 2.4 Millionen Franken jetzt schon höher als im gesamten letzten Jahr.

Um an das Geld der Opfer zu kommen, greifen Betrüger vor allem zu zwei Maschen:

Der falsche Polizist (Spoofing): Der Anrufer behauptet, dass im Quartier ein Verbrecher verhaftet wurde. Bei diesem sei eine Liste mit möglichen Einbruchszielen sichergestellt worden. Und auf dieser Liste erscheint natürlich auch Name und Adresse des Opfers. Der falsche Polizist behauptet, Wertsachen, Bargeld und allenfalls sogar das Geld auf dem Konto seien nicht mehr sicher. Die Seniorin oder der Senior wird deshalb angewiesen, alles dem falschen Polizisten zu übergeben.

Der Enkeltrickbetrug: Der Anrufer gibt sich als Familienmitglied aus und behauptet, in einer finanziellen Notsituation zu sein. Er kommuniziert dafür geschickt und entlockt dem Opfer viele Informationen aus der Familie, die er nachher ins Gespräch einfliessen lässt. So manipuliert er die Seniorin oder den Senior bis zur Einwilligung, ihm mittels hoher Geldbeträge aus der finanziellen Not zu helfen. Er gibt sich hilfsbereit, aber setzt das Opfer auch unter Druck. Die Übergabe erfolgt meist an einen «vertrauenswürdigen Freund».

Der Telefonbetrug ist eine bekannte, aber immer noch erfolgreiche Masche. Die Polizei geht davon aus, dass die Zahlen in Wirklichkeit noch höher liegen dürften. So rechnet die Kantonspolizei Zürich damit, dass im letzten Jahr über 12'000 Betrugsversuche stattgefunden haben. Opferzahlen und Schadenssumme dürften rund fünfmal höher sein als ausgewiesen.

Hohe Dunkelziffer wegen Schamgefühlen

Die hohe Dunkelziffer habe vermutlich zwei Gründe, sagt Florian Schneider von der St. Galler Kantonspolizei. «Diejenigen, die nicht auf die Masche hereinfallen, sagen sich: Ist ja nichts passiert.» Und die Opfer würden aus Scham nicht zur Polizei gehen. Aber auch Rolf Decker von der Präventionsabteilung der Zürcher Kantonspolizei merkt an: «Die Betrüger sind extrem professionell, extrem kommunikativ und sie haben auf jede Frage eine Antwort, die sehr glaubwürdig ist.» Kein Opfer brauche sich deshalb zu schämen.

Legende: Opfer von Telefonbetrug können sich ohne Schamgefühl bei der Polizei melden, sagt Rolf Decker von der Präventionsabteilung der Kantonspolizei Zürich. Kantonspolizei Zürich

Wichtig sei, sich in jedem Fall bei der Polizei zu melden, beim Betrugsversuch das richtige Verhalten an den Tag zu legen und gewisse Alarmsignale richtig zu deuten. Die Polizei empfiehlt deshalb folgende Massnahmen und Verhaltensweisen:

Verhaltenstipps der Polizei Box aufklappen Box zuklappen Hängen Sie auf! Werden Sie von einem Betrüger kontaktiert, beenden Sie das Telefon sofort. Wichtig: Melden Sie den Vorfall der Polizei mit einem anderen Telefon. Der Grund: Oft verwenden Betrüger mittels eines Tricks die Polizei-Notrufnummer 117, um Sie zu kontaktieren. Hängt der Betrüger nicht auf und Sie wählen die Notrufnummer mit dem gleichen Telefon, haben Sie wieder den Betrüger am Apparat.

Werden Sie von einem Betrüger kontaktiert, beenden Sie das Telefon sofort. Wichtig: Melden Sie den Vorfall der Polizei mit einem anderen Telefon. Der Grund: Oft verwenden Betrüger mittels eines Tricks die Polizei-Notrufnummer 117, um Sie zu kontaktieren. Hängt der Betrüger nicht auf und Sie wählen die Notrufnummer mit dem gleichen Telefon, haben Sie wieder den Betrüger am Apparat. Hochdeutsche Sprache! Die Betrüger rufen in vielen Fällen aus dem Ausland an und sprechen im Gegensatz zur Polizei Hochdeutsch.

Die Betrüger rufen in vielen Fällen aus dem Ausland an und sprechen im Gegensatz zur Polizei Hochdeutsch. Die Polizei nimmt keine Wertsachen entgegen! Betrüger verlangen, dass Wertsachen einem falschen Polizisten oder einer Vertrauensperson des falschen Polizisten übergeben werden. Dies würde die Polizei nie verlangen.

Betrüger verlangen, dass Wertsachen einem falschen Polizisten oder einer Vertrauensperson des falschen Polizisten übergeben werden. Dies würde die Polizei nie verlangen. Ändern Sie die Angaben im Telefonverzeichnis! Viele Täter orientieren sich an Vornamen, die älter klingen, um ihre Opfer ausfindig zu machen. Kürzen Sie deshalb den Vornamen im Telefonverzeichnis ab – zum Beispiel D. Muster anstatt Doris Muster. So können keine Rückschlüsse auf Geschlecht oder Alter gezogen werden.

Viele Täter orientieren sich an Vornamen, die älter klingen, um ihre Opfer ausfindig zu machen. Kürzen Sie deshalb den Vornamen im Telefonverzeichnis ab – zum Beispiel D. Muster anstatt Doris Muster. So können keine Rückschlüsse auf Geschlecht oder Alter gezogen werden. Sprechen Sie offen darüber! Reden Sie mit Ihren Familienmitgliedern über die Betrugsmaschen. So können Kinder beispielsweise Ihre Eltern sensibilisieren.