Kundgebung in Zürich gegen das iranische Regime

Solidarität in Zürich

Hunderte Menschen haben in Zürich gegen das iranische Regime und das brutale Vorgehen gegen die Iranerin Mahsa Amini demonstriert.

Die 22-Jährige war von der Sittenpolizei festgenommen worden, weil sie sich unislamisch gekleidet haben soll. Drei Tage nach der Festnahme verstarb sie.

Etwa 300 Menschen versammelten sich in Zürich beim Stauffacher, um gegen das iranische Regime zu protestieren, und gegen das brutale Vorgehen der Sittenpolizei gegen die 22-jährige Iranerin Mahsa Amini, die später starb. Die Kundgebung ist auch ein Akt der Solidarität mit den Frauen im Iran und ein Zeichen gegen deren Unterdrückung.

Demonstration für Mahsa Amini in Zürich

Bild 1 / 4 Legende: In Zürich hat der Tod der 22-jährigen Iranerin Mahsa Amini aufgerüttelt und Solidarität hervorgerufen. SRF Bild 2 / 4 Legende: Die iranische Sittenpolizei hat Amini festgenommen, weil sie gegen die strengen Kleidervorschriften verstossen haben soll. Sie starb später im Spital. SRF Bild 3 / 4 Legende: Im Iran sind als Reaktion heftige Proteste entbrannt. Die Situation droht weiter zu eskalieren. SRF Bild 4 / 4 Legende: Die iranische Regierung hat den Zugang zum Internet eingeschränkt, um eine freie Meinungsbildung zu erschweren. SRF

Auslöser der derzeitigen Proteste ist der Tod der 22 Jahre alten Iranerin Mahsa Amini. Sie war vor einer Woche von der Sittenpolizei wegen eines angeblichen Verstosses gegen die strenge islamische Kleiderordnung festgenommen worden. Was genau mit Amini nach ihrer Festnahme geschah, ist unklar. Bekannt ist, dass sie zunächst ins Koma fiel und am 16. September in einem Krankenhaus verstarb. Kritiker werfen der Moralpolizei vor, Gewalt angewendet zu haben. Die Polizei weist die Vorwürfe zurück.