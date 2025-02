Solothurner SVP will endlich in die Regierung – im achten Anlauf

Die SVP ist schweizweit die wählerstärkste Partei. In vielen Kantonen stellt sie seit Jahrzehnten einen Regierungsrat oder eine Regierungsrätin. In manchen Kantonen sogar deren zwei. Im Kanton Solothurn hat sie den Sprung in die Regierung dagegen noch nie geschafft.

SVP Solothurn hat noch keine Majorzwahl gewonnen

Die Ausgangslage für den achten Anlauf ist aus Sicht der SVP vielversprechend. Zwei der fünf Sitze im Solothurner Regierungsrat werden frei. Die SVP könnte bei den Parlamentswahlen im Kanton Solothurn erstmals die stärkste Kraft werden. Trotzdem ist auch dieses Mal nicht sicher, ob die SVP auch bei den Regierungsratswahlen reüssieren kann.

Die Ausgangslage Box aufklappen Box zuklappen Legende: Die aktuelle Solothurner Regierung: Brigit Wyss (Grüne), Susanne Schaffner (SP), Sandra Kolly (Mittte), Remo Ankli (FDP) und Peter Hodel (FDP) (v.l.n.r.) ZVG/Kanton Solothurn Zwei der fünf Sitze im Solothurner Regierungsrat werden frei. Remo Ankli (FDP) und Brigit Wyss (Grüne) treten nicht mehr zur Wiederwahl an. Die Bisherigen Susanne Schaffner (SP), Peter Hodel (FDP) und Sandra Kolly (Mitte) treten erneut an. Neu in die Regierung wollen Sibylle Jeker (SVP), Edgar Kupper (Mitte), Marco Lupi (FDP), Mathias Stricker (SP) und Daniel Urech (Grüne). Der erste Wahlgang findet am 9. März 2025 statt. Aufgrund der vielen Kandidaturen ist mit einem zweiten Wahlgang zu rechnen. Dieser ist auf den 13. April 2025 terminiert.

Endlich den ersehnten Sitz holen soll Sibylle Jeker. Die 41-jährige Kantonsparlamentarierin gibt sich im Wahlkampf gemässigt, sie ist keine laute Politikerin. «Ich kann mir vorstellen, dass mit dieser Kandidatur, mit diesem Profil, das nicht so kantig ist, mehr Stimmen im ersten Wahlgang zu holen sind als sonst», sagt dazu Politologe Lukas Golder.

Legende: Entlang der Hauptstrassen im Kanton Solothurn strahlt Sibylle Jeker von vielen Plakaten. SRF/Marco Jaggi

Allerdings hat die SVP in der Vergangenheit bereits verschiedenes versucht, um in die Regierung zu kommen. Bislang ist sie siebenmal angetreten und siebenmal gescheitert. Die gescheiterten Kandidierenden waren mal jünger, mal älter, mal bekannter, mal unbekannter.

SVP Solothurn: die Kandidierenden für den Regierungsrat

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 7. 2001: Hans-Rudolf Lutz kandidiert als erster für die Solothurner SVP für die Regierung. Gewählt werden jedoch alle fünf Bisherigen. Bildquelle: SRF. 1 / 7 Legende: 2001: Hans-Rudolf Lutz kandidiert als erster für die Solothurner SVP für die Regierung. Gewählt werden jedoch alle fünf Bisherigen. SRF

Bild 2 von 7. 2003: Heinz Müller versucht nach dem Rücktritt von Thomas Wallner (CVP) einen Sitz zu erobern. Er scheitert im zweiten Wahlgang klar. Bildquelle: SRF. 2 / 7 Legende: 2003: Heinz Müller versucht nach dem Rücktritt von Thomas Wallner (CVP) einen Sitz zu erobern. Er scheitert im zweiten Wahlgang klar. SRF

Bild 3 von 7. 2005: Bei den nächsten ordentlichen Wahlen versucht Nationalrat Roland Borer sein Glück. Er landet abgeschlagen auf dem letzten Rang und tritt zum zweiten Wahlgang nicht mehr an. Bildquelle: Keystone/Georgios Kefalas. 3 / 7 Legende: 2005: Bei den nächsten ordentlichen Wahlen versucht Nationalrat Roland Borer sein Glück. Er landet abgeschlagen auf dem letzten Rang und tritt zum zweiten Wahlgang nicht mehr an. Keystone/Georgios Kefalas

Bild 4 von 7. 2009: Da alle fünf Bisherigen wieder antreten, versucht es die SVP gleich mit fünf Kandidierenden. Christian Werner, Colette Adam, Roman S. Jäggi, Roland Borer und Heinz Müller (v.l.n.r.). Die fünf landen mit deutlichem Abstand auf den fünf letzten Plätzen. Bildquelle: Keystone/Georgios Kefalas. 4 / 7 Legende: 2009: Da alle fünf Bisherigen wieder antreten, versucht es die SVP gleich mit fünf Kandidierenden. Christian Werner, Colette Adam, Roman S. Jäggi, Roland Borer und Heinz Müller (v.l.n.r.). Die fünf landen mit deutlichem Abstand auf den fünf letzten Plätzen. Keystone/Georgios Kefalas

Bild 5 von 7. 2013: Als nächstes versucht Albert Studer der SVP einen Sitz zu ergattern. Er landet auf dem siebten von neun Plätzen und tritt nicht mehr zum zweiten Wahlgang an. Bildquelle: Keystone/Georgios Kefalas. 5 / 7 Legende: 2013: Als nächstes versucht Albert Studer der SVP einen Sitz zu ergattern. Er landet auf dem siebten von neun Plätzen und tritt nicht mehr zum zweiten Wahlgang an. Keystone/Georgios Kefalas

Bild 6 von 7. 2017: Manfred Küng tritt an und verpasst eine Wahl deutlich. Er tritt nicht zum zweiten Wahlgang an. Bildquelle: SRF. 6 / 7 Legende: 2017: Manfred Küng tritt an und verpasst eine Wahl deutlich. Er tritt nicht zum zweiten Wahlgang an. SRF

Bild 7 von 7. 2021: Auch im siebten Anlauf klappt es nicht. Richard Aschberger verpasst die Wahl im zweiten Wahlgang. Bildquelle: Keystone/Peter Schneider. 7 / 7 Legende: 2021: Auch im siebten Anlauf klappt es nicht. Richard Aschberger verpasst die Wahl im zweiten Wahlgang. Keystone/Peter Schneider Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

«Die SVP hat im Kanton Solothurn immer wieder eckige Kandidaturen präsentiert», analysiert Lukas Golder, der im Kanton Solothurn wohnt. Mit diesem «Zürcher-SVP-Stil» habe sie im beschaulichen Solothurn polarisiert. «Damit ist es ihr nicht gelungen, über das eigene Lager, das durchaus ansehnlich ist, Stimmen zu holen.»

Die FDP hat bei den letzten Wahlen die Angriffe immer wieder gut pariert.

Der im Auftritt gemässigten Sibylle Jeker soll dies nun gelingen. Denn es ist klar, dass in die Regierung nur jemand gewählt wird, der über die eigenen Parteigrenzen hinaus Stimmen holen kann. Lukas Golder ist skeptisch, ob das Sibylle Jeker auch in einem zweiten Wahlgang gelingen wird.

«Ob ein gutes Resultat im ersten Wahlgang reicht, um auch im zweiten Wahlgang das Rennen zu machen, ist für mich offen», stellt der Politologe klar. «Die FDP hat bei den letzten Solothurner Wahlen die Angriffe immer wieder gut pariert.»

Legende: Für Politologe Lukas Golder vom Institut gfs.bern ist nicht klar, ob es Sibylle Jeker in die Regierung schafft. SRF/Mario Gutknecht

Je nach Resultat im ersten Wahlgang könnte es ausserdem die Konstellation geben, dass neben der SVP-Kandidatin auch die Kandidaten von Mitte und FDP um die freien Sitze kämpfen und sich die Bürgerlichen so Stimmen wegnehmen könnten.

Der 13. April ist Tag der Entscheidung

Eine erste Entscheidung fällt am 9. März. Eine neue Kandidatin oder ein neuer Kandidat dürfte dann noch nicht gewählt werden, sodass es am 13. April zum Showdown käme. Danach ist klar, ob der Kanton Solothurn weiterhin ein Spezialfall bleibt, in dem die SVP keine Majorzwahlen gewinnen kann, oder ob auch im Kanton Solothurn die SVP in die Regierung einzieht.