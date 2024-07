Per E-Mail teilen

Die Oltner Firma EAO verlagert die rund die Hälfte der 300 Arbeitsplätze von Olten SO nach Ostdeutschland.

Grund seien Währungs- und Nachfrageschwankungen, teilt die Firma mit.

Der Oltner Familienbetrieb EAO fertigt Tasten, die zum Beispiel Zugtüren öffnen.

Das Unternehmen sei stark vom Export abhängig und erwarte, dass die Währungssituation mit dem starken Franken weiterhin ungünstig bleibe. Die zentralen wichtigen Schaltstellen der Firma bleiben in Olten, ebenso ein Teil der Produktion, wie EAO mitteilte.

Legende: Die Firma EAO behalte ihren Hauptsitz in Olten, sagten die Verantwortlichen. SRF/Marco Jaggi

EAO produziert künftig in Auerbach im deutschen Bundesland Sachsen. Damit stelle sich das Unternehmen für die Zukunft neu auf. Die Transformation bis Ende 2027 betreffe auch Tochtergesellschaften in Europa.

Das 1947 gegründete Familienunternehmen ist nach eigenen Angaben einer der weltweit führenden Hersteller von hochqualitativen Tasten, Tastaturen, Bedienelementen sowie sogenannten «Human Machine Interfaces».

Neue Standorte in Delhi und Guangzhou

Ausgebaut werden die Geschäfte in Indien und China, um so die «nachhaltige Weiterentwicklung» des Unternehmens sicherzustellen, wie EAO schreibt. Weltweit beschäftigt das Unternehmen nach eigenen Angaben 600 Personen.

Legende: Handarbeit am Standort Olten: Auch in den USA, Deutschland und China werden EAO-Produkte hergestellt. zvg/Firma EAO

Besonders bei der indischen Eisenbahninfrastruktur stünden grosse Investitionen an. Mit zwei neuen Logistikhubs in Delhi (Indien) und Guangzhou (China) sei es möglich, die Kunden vor Ort besser zu unterstützen, hiess es.

Oltner Stadtpräsident enttäuscht

Der Oltner Stadtpräsident ist enttäuscht: «Das ist bedauerlich für den Werkplatz Olten», sagte Thomas Marbet.

Der Name EAO verschwindet nicht aus der Region.

Als Präsident der Wirtschaftsförderung der Region Olten sei er darüber erfreut, dass unter anderem die Abteilung Forschung und Entwicklung in Olten bleibe, sagte Marbet. «Der Name EAO verschwindet also nicht aus der Region.»