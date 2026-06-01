- Die Sommersession der Eidgenössischen Räte findet vom 1. Juni bis zum 19. Juni statt.
- Hier im Ticker können Sie die wichtigsten Debatten und Entscheide in National- und Ständerat nachlesen.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Fachredaktor: «Mischfinanzierung für 13. AHV-Rente scheitert»
- Nationalrat finanziert 13. AHV-Rente nur teilweise
- Ständerat fordert Überarbeitung von Adoptionsreform
- Parlament fordert Urheberrechtsschutz für KI-Anwendungen
- 13. AHV und Mercosur-Abkommen: Das steht auf dem Programm
- Debatten für heute beendet
- Nationalrat will Kinderporno-Meldepflicht auf Fachleute ausweiten
- Häusliche Gewalt: Begriff «Zwangskontrolle» soll ins Gesetz
- Nationalrat will private ungenutzte Armeewaffen nicht einziehen
- Parlament will Schutz des Schweizer Luftraums klarer regeln