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Sommersession 2026 13. AHV-Rente: Räte erhöhen Mehrwertsteuer – keine Lohnprozente

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01.06.2026, 14:14

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Themen in diesem Liveticker

  • Fachredaktor: «Mischfinanzierung für 13. AHV-Rente scheitert»
  • Nationalrat finanziert 13. AHV-Rente nur teilweise
  • Ständerat fordert Überarbeitung von Adoptionsreform
  • Parlament fordert Urheberrechtsschutz für KI-Anwendungen
  • 13. AHV und Mercosur-Abkommen: Das steht auf dem Programm
  • Debatten für heute beendet
  • Nationalrat will Kinderporno-Meldepflicht auf Fachleute ausweiten
  • Häusliche Gewalt: Begriff «Zwangskontrolle» soll ins Gesetz
  • Nationalrat will private ungenutzte Armeewaffen nicht einziehen
  • Parlament will Schutz des Schweizer Luftraums klarer regeln

Tagesschau, 15.06.2026, 19:30 Uhr

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