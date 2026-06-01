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Sommersession 2026 AKW, Armee, Mehrwertsteuer: Diese Themen sind heute im Parlament

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01.06.2026, 14:14

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Themen in diesem Liveticker

  • Guten Morgen! Das sind die Themen des Tages
  • Nationalrat will vom Bundesrat Auskunft über Kosten neuer AKW
  • Bundesrat Rösti: «Schweiz lebt zu 30 Prozent von Kernkraft»
  • VBS untersucht die Ruag-Lösegeldzahlung
  • Rechnung des Bundes 2025 ist genehmigt
  • Parlament rehabilitiert einstige Weltkrieg-Widerstandskämpfer
  • Gemüsesäckli darf beim Offenverkauf wieder mitgewogen werden
  • Fabienne Stämpfli (GLP/BE): «Sicherheitsfragen bleiben ungelöst»
  • Bruno Walliser (SVP/ZH): «Die Schweiz braucht künftig mehr Strom»
  • «Blackout-Initiative» wird heute im Nationalrat zu Ende beraten

Tagesschau, 10.06.2026, 19:30 Uhr

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