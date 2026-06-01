- Die Sommersession der Eidgenössischen Räte findet vom 1. Juni bis zum 19. Juni statt.
- Hier im Ticker können Sie die wichtigsten Debatten und Entscheide in National- und Ständerat nachlesen.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Guten Morgen! Das sind die Themen des Tages
- Nationalrat will vom Bundesrat Auskunft über Kosten neuer AKW
- Bundesrat Rösti: «Schweiz lebt zu 30 Prozent von Kernkraft»
- VBS untersucht die Ruag-Lösegeldzahlung
- Rechnung des Bundes 2025 ist genehmigt
- Parlament rehabilitiert einstige Weltkrieg-Widerstandskämpfer
- Gemüsesäckli darf beim Offenverkauf wieder mitgewogen werden
- Fabienne Stämpfli (GLP/BE): «Sicherheitsfragen bleiben ungelöst»
- Bruno Walliser (SVP/ZH): «Die Schweiz braucht künftig mehr Strom»
- «Blackout-Initiative» wird heute im Nationalrat zu Ende beraten