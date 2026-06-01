- Die Sommersession der Eidgenössischen Räte findet vom 1. Juni bis zum 19. Juni statt.
- Hier im Ticker können Sie die wichtigsten Debatten und Entscheide in National- und Ständerat nachlesen.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- AKW-Vorlage und Abgangsentschädigung: Das Programm in Bundesbern
- Parlament genehmigt Efta-Handelsabkommen mit Malaysia
- Bundeshausredaktor: «Heutiger Absturz zieht Prozedere in Länge»
- Nationalrat sagt Nein zu Mercosur-Freihandelsabkommen
- Nationalrat berät Details zum Mercosur-Freihandelsabkommen
- 13. AHV-Rente: Sozialpartner äussern Kritik am Entscheid
- Parlament fordert Marschhalt bei Alkohol-Empfehlungen
- Ständerat fordert Beschleunigung der Asylverfahren
- Nationalrat will Ausnahmebestimmung bei Ärztemangel verlängern
- Fachredaktor: «Mischfinanzierung für 13. AHV-Rente scheitert»