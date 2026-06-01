- Die Sommersession der Eidgenössischen Räte findet vom 1. Juni bis zum 19. Juni statt.
- Hier im Ticker können Sie die wichtigsten Debatten und Entscheide in National- und Ständerat nachlesen.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- 13. AHV und Mercosur-Abkommen: Das steht auf dem Programm
- Debatten für heute beendet
- Nationalrat will Kinderporno-Meldepflicht auf Fachleute ausweiten
- Häusliche Gewalt: Begriff «Zwangskontrolle» soll ins Gesetz
- Nationalrat will private ungenutzte Armeewaffen nicht einziehen
- Parlament will Schutz des Schweizer Luftraums klarer regeln
- Nationalrat will generative KI stärker regulieren
- Vier Staaten Nordafrikas sollen asylrechtlich als sicher gelten
- Ständerat spricht 3.4 Milliarden Franken für Schweizer Armee
- 300 statt 215: Parlament stockt Swisscoy-Kontingent in Kosovo auf