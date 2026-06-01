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Sommersession 2026 Gelingt heute die Teilfinanzierung der 13. AHV? – Das steht an

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01.06.2026, 14:14

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Themen in diesem Liveticker

  • 13. AHV und Mercosur-Abkommen: Das steht auf dem Programm
  • Debatten für heute beendet
  • Nationalrat will Kinderporno-Meldepflicht auf Fachleute ausweiten
  • Häusliche Gewalt: Begriff «Zwangskontrolle» soll ins Gesetz
  • Nationalrat will private ungenutzte Armeewaffen nicht einziehen
  • Parlament will Schutz des Schweizer Luftraums klarer regeln
  • Nationalrat will generative KI stärker regulieren
  • Vier Staaten Nordafrikas sollen asylrechtlich als sicher gelten
  • Ständerat spricht 3.4 Milliarden Franken für Schweizer Armee
  • 300 statt 215: Parlament stockt Swisscoy-Kontingent in Kosovo auf

Tagesschau, 10.06.2026, 19:30 Uhr

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