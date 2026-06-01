- Die Sommersession der Eidgenössischen Räte findet vom 1. Juni bis zum 19. Juni statt.
- Hier im Ticker können Sie die wichtigsten Debatten und Entscheide in National- und Ständerat nachlesen.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- «Blackout» Bundeshaus – morgen geht's weiter
- «Foie gras» darf auch in Zukunft importiert werden
- AKW-Debatte: Im Nationalrat braucht es heute Sitzfleisch
- Jauslin (GLP/AG) fragt FDP nach Haltung zu AKW
- «Sowohl-als-auch»: Wasserfallen (FDP/BE) will Strommix
- Grüne Gretchenfrage: Wohin mit dem Atommüll?
- Bäumle (GLP/ZH) beschäftigen Folgekosten bei Reaktorunfällen
- Klares Votum der SP: Rückweisung an den Bundesrat
- Wismer-Felder (Mitte/LU): «Transparenz über Kosten und Risiken»
- Mitte-Nationalrat fordert Moratorium in AKW-Frage