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Sommersession 2026 Lichterlöschen im Bundeshaus – AKW-Entscheid folgt morgen

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01.06.2026, 14:14

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Themen in diesem Liveticker

  • «Blackout» Bundeshaus – morgen geht's weiter
  • «Foie gras» darf auch in Zukunft importiert werden
  • AKW-Debatte: Im Nationalrat braucht es heute Sitzfleisch
  • Jauslin (GLP/AG) fragt FDP nach Haltung zu AKW
  • «Sowohl-als-auch»: Wasserfallen (FDP/BE) will Strommix
  • Grüne Gretchenfrage: Wohin mit dem Atommüll?
  • Bäumle (GLP/ZH) beschäftigen Folgekosten bei Reaktorunfällen
  • Klares Votum der SP: Rückweisung an den Bundesrat
  • Wismer-Felder (Mitte/LU): «Transparenz über Kosten und Risiken»
  • Mitte-Nationalrat fordert Moratorium in AKW-Frage

Tagesschau, 3.6.2026, 19:30 Uhr

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