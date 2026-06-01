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Sommersession 2026 Nahost-Konflikt: Parlament verlangt vom Bundesrat mehr Engagement

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01.06.2026, 14:14

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Themen in diesem Liveticker

  • Betriebszeiten der Flughäfen Zürich und Genf sollen ins Gesetz
  • Mehr Engagement im Nahost-Konflikt
  • Nach langer Debatte: Parlament hebt Neubauverbot von AKW auf
  • Ständerat will Abgangszahlungen für Topkader des Bundes stoppen
  • AKW-Betreiber sollen künftig Verteilung von Jodtabletten bezahlen
  • AKW-Vorlage und Abgangsentschädigung: Das Programm in Bundesbern
  • Parlament genehmigt Efta-Handelsabkommen mit Malaysia
  • Bundeshausredaktor: «Heutiger Absturz zieht Prozedere in Länge»
  • Nationalrat sagt Nein zu Mercosur-Freihandelsabkommen
  • Nationalrat berät Details zum Mercosur-Freihandelsabkommen

Tagesschau, 15.06.2026, 19:30 Uhr

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