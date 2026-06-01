Betriebszeiten der Flughäfen Zürich und Genf sollen ins Gesetz

Mehr Engagement im Nahost-Konflikt

Nach langer Debatte: Parlament hebt Neubauverbot von AKW auf

Ständerat will Abgangszahlungen für Topkader des Bundes stoppen

AKW-Betreiber sollen künftig Verteilung von Jodtabletten bezahlen

AKW-Vorlage und Abgangsentschädigung: Das Programm in Bundesbern

Parlament genehmigt Efta-Handelsabkommen mit Malaysia

Bundeshausredaktor: «Heutiger Absturz zieht Prozedere in Länge»

Nationalrat sagt Nein zu Mercosur-Freihandelsabkommen