Nationalrat will private ungenutzte Armeewaffen nicht einziehen

Parlament will Schutz des Schweizer Luftraums klarer regeln

Nationalrat will generative KI stärker regulieren

Vier Staaten Nordafrikas sollen asylrechtlich als sicher gelten

Ständerat spricht 3.4 Milliarden Franken für Schweizer Armee

300 statt 215: Parlament stockt Swisscoy-Kontingent in Kosovo auf

Hotels sollen nicht mehr von Sondersteuersatz profitieren

Ständerat: Keine Zusatzrunde bei Aufhebung von AKW-Neubauverbot

Guten Morgen! Das sind die Themen des Tages