- Die Sommersession der Eidgenössischen Räte findet vom 1. Juni bis zum 19. Juni statt.
- Hier im Ticker können Sie die wichtigsten Debatten und Entscheide in National- und Ständerat nachlesen.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- 13. AHV-Rente: Ständerat gibt Zustimmung zu Finanzierungsmodell
- Schweiz führt landesweite Betreibungsauskunft ein
- Guten Morgen aus Bern!
- Wir verabschieden uns – für heute
- Traurige Nachricht während der Session: Jean Ziegler ist tot
- Ständerat will Ausbau des Stromnetzes beschleunigen
- Nationalrat räumt Ehegatten Vorkaufsrecht für Bauernbetriebe ein
- Finanzierung der 13. AHV-Rente bleibt ein Krimi
- Guten Morgen – wir haben bereits gestartet!
- Einigung bei 13. AHV-Rente: Mischmodell des Ständerats siegt