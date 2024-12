Der Verein Foodwaste.ch schätzt, dass in der Schweiz rund ein Drittel aller Lebensmittel über die gesamte Verwertungskette verloren geht. Unter dem Strich summiere sich das laut Bundesamt für Umwelt zu 2.8 Millionen Tonnen pro Jahr.

Dazu gezählt werden in der Landwirtschaft zum Beispiel aussortierte Früchte, im Grosshandel etwa Lagerungsverluste, in der Gastronomie etwa zu grosse Portionen, im Detailhandel etwa abgelaufene Waren sowie in den Haushalten Essensreste. Nicht mitgezählt werden hingegen nicht essbare Teile, wie etwa Bananenschalen.

In der ganzen Schweiz bemühen sich diverse Organisationen und Unternehmen, diese gigantische Verschwendung zu verkleinern. In Basel zum Beispiel verkauft ein Backwaren-Outlet-Laden am Vortag produziertes Gebäck aller Art, das sonst weggeworfen würde. In Luzern verwandelt «Apéro-Perlen» nicht perfektes Brot in Snacks. In Zürich und St. Gallen stellt «Gartengold» Apfelsaft von ungenutzten Bäumen her.

Zu den Grossen dieser Bewegung gehört die «Schweizer Tafel». Diese Organisation verteilt täglich rund 16 Tonnen überschüssige, einwandfreie Lebensmittel an soziale Institutionen oder Abgabestellen für Armutsbetroffene. Sie hat Standorte in der ganzen Deutschschweiz und in der Romandie.