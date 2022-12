Biel hat viele Gesichter: Uhrenstadt, Industriestadt, Hockeystadt, Kulturstadt, Sprachenstadt. «Biel ist sehr inspirierend», sagt Irina Mossi. Die 32-jährige Sängerin ist in Biel aufgewachsen und schätzt besonders die Vielfalt. «Auch wenn man ein bisschen anders aussieht oder dunkelhäutig ist, hier kann man sich hier wohlfühlen.»

Legende: In Biel leben 55'000 Menschen aus 140 Nationen. Keystone/Jean-Christophe Bott

Menschen aus 140 Nationen leben in Biel. Jeder Dritte hat keinen Schweizer Pass. Aber warum zieht es so viele Migranten nach Biel? Dies hat der Fotograf Enrique Muñoz García in einem Bildband dargestellt.

Multikulti im Stadtzentrum, nicht am Stadtrand

«Biel ist die kosmopolitischste Stadt der Welt», ist der Chilene überzeugt. Seit 20 Jahren lebt er in Biel. «Anders als in grösseren Städten erlebt man in Biel Multikulturalität im Stadtzentrum, nicht nur in der Peripherie.»

Schon seit 1950er-Jahren seien viele Ausländerinnen und Ausländer nach Biel gekommen, so der Fotograf. Viele davon arbeiteten in der Uhrenindustrie. Wegen der Zweisprachigkeit ziehe die Stadt ohnehin viele Leute an.

Günstiger Wohnraum zieht Sozialhilfebeziehende an

Auch das Kommunizieren sei in Biel einfach, sagt Muñoz García. «Fehlerhaft zu sprechen, wird hier akzeptiert. Die Leute sind gewohnt, alles zu verstehen, auch wenn es nicht ganz richtig ist.» Dies helfe den Leuten bei der Integration.

Legende: Biel hat viele Gesichter – eines davon ist die historische Altstadt. Keystone/Martin Ruetschi

Anders als in anderen Schweizer Städten ist der Wohnraum in Biel günstig. Dies zieht zusätzlich viele Menschen in die Industriestadt. Besonders Menschen mit einem tiefen Einkommen und hohem Armutsrisiko. Untersuchungen zeigen: In Biel wohnen viele Alleinerziehende und Personen mit tiefer Bildung. Das wirkt sich auf die Sozialhilfequote aus.

Unternehmen sollen Leute aus Sozialhilfe holen

Obwohl die Sozialhilfequote seit einigen Jahren rückläufig ist, ist sie in Biel noch immer höher als in den anderen grösseren Schweizer Städten. Mehr als jeder zehnte Bieler, jede zehnte Bielerin ist auf die staatliche Fürsorge angewiesen. «Wir können niemandem verbieten, nach Biel zu ziehen», sagte der Bieler Sozialdirektor Beat Feurer kürzlich im «Bieler Tagblatt».

Sich aus der staatlichen Unterstützung zu lösen, ist schwierig. Denn über 60 Prozent der Bieler Sozialhilfebeziehenden haben laut jüngsten Erhebungen keine berufliche Ausbildung.

In Biel gilt es als selbstverständlich, dass der Staat alles regelt, und das darf nicht sein.

Biels hohe Sozialhilfequote beschäftigt die Politik seit Jahren. «Sozialhilfe sollte eigentlich nur eine Notlösung», sagt Sandra Schneider. Sie politisiert für die SVP im Bieler Stadtparlament. «In Biel gilt es als selbstverständlich, dass der Staat alles regelt, und das darf nicht sein.»

Zahlen und Fakten zu Biel Box aufklappen Box zuklappen 2021 betrug die Sozialhilfequote 10.2 Prozent

In der Stadt leben Menschen aus 140 Nationen .

. Der Ausländeranteil beträgt 33.3 Prozent.

beträgt 33.3 Prozent. 57 Prozent der Bevölkerung ist deutschsprachig, 43 Prozent französischsprachig .

43 Prozent . Die Arbeitslosenquote beträgt 3.4 Prozent

beträgt 3.4 Prozent Biel weist im Kanton Bern die höchste Kriminalitätsrate auf. Dort kommen auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner 128.2 Straftaten – in Bern sind es 120.5 Straftaten

Ja, Biel stehe vor grossen Herausforderungen, sagt Glenda Gonzalez Bassi. Die SP-Politikerin ist seit 2020 in der Stadtregierung. Aber die Stadt sei nun mal, aus verschiedenen Gründen, attraktiv für viele Menschen. «Die Politik, die Bevölkerung und die Bieler Unternehmen müssen noch mehr zusammenarbeiten, um die Entwicklung Biels weiter voranzutreiben.»