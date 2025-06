Um zu bestimmen, vor wie langer Zeit ein Lebewesen gelebt hat, greift die Wissenschaft auf die C-Datierung (Radiokarbonmethode) zurück. Dafür werden radioaktive Kohlenstoffteilchen, sogenannte 14C gemessen.

Menschen und Tiere nehmen diese Teilchen über die Nahrung auf. Solange ein Mensch oder ein Tier lebt, bleibt der 14C-Gehalt im Körper gleich. Stirbt ein Lebewesen, nimmt der Gehalt langsam und gleichmässig ab.

In welchem Tempo das geschieht, ist in der Forschung genaustens bekannt. Wird der 14C-Gehalt in einem Fundstück gemessen, können die Forscherinnen und Forscher also ziemlich genau bestimmen, vor wie langer Zeit ein Tier oder ein Mensch gestorben ist.