Der Flugzeugbauer Pilatus erhält in den USA überraschend vollständige Zollbefreiung. Das bestätigt das Wirtschaftsdepartement von Bundesrat Guy Parmelin gegenüber SRF.

Die Regierung in Washington hat ein seit 1979 bestehendes Luftfahrtabkommen reaktiviert.

Damit kann Pilatus seine Modelle PC-12 und PC-24 zollfrei in die Vereinigten Staaten liefern. Der «Blick» hatte zuerst darüber berichtet.

Die Entscheidung verschafft dem Nidwaldner Hersteller einen klaren Vorteil gegenüber anderen Schweizer Exportfirmen, die trotz gesenkter Zollabgaben weiterhin belastet bleiben.

Legende: Der Flugzeugbauer Pilatus kann seine Flugzeuge zollfrei in die USA exportieren. KEYSTONE/Urs Flueeler

Das Luftfahrtabkommen, an dem sich über 30 Staaten beteiligen, war im Sommer 2025 infolge der von Trump verschärften Zollpolitik ausser Kraft gesetzt worden. Nun hat Washington für die Schweiz und Südkorea diese Regelung wieder reaktiviert.

Luftfahrtabkommen von 1979 kurz erklärt Box aufklappen Box zuklappen Das Luftfahrtabkommen von 1979 («Agreement on Trade in Civil Aircraft») verpflichtet die teilnehmenden Staaten dazu, zivile Flugzeuge, Flugzeugteile und Komponenten zollfrei zu handeln. Ziel ist es, den internationalen Wettbewerb im Luftfahrtsektor fair zu halten und Hersteller nicht durch Importabgaben zu benachteiligen. Über 30 Länder haben sich dem Abkommen angeschlossen. Es schafft damit einen offenen Marktzugang für die zivile Luftfahrtindustrie und sorgt dafür, dass Unternehmen ihre Maschinen ohne zusätzliche Zölle exportieren können, sofern das Abkommen von den beteiligten Staaten aktiv angewendet wird. Im Sommer 2025 wurde das Abkommen infolge der verschärften Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump ausser Kraft gesetzt.

Pilatus hatte im vergangenen Jahr die Lieferungen von PC-12 und PC-24 in die USA aus Protest gegen die Strafzölle eingestellt und vor einer massiven Wettbewerbsverzerrung gewarnt. Der amerikanische Markt ist für den Hersteller zentral: Rund 40 Prozent aller jährlich produzierten Maschinen gehen an Kunden in den USA.

