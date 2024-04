In der Schweiz sind laut dem Fedpol rund 7000 Geldautomaten in Betrieb. In ländlichen Gebieten sind sie oft freistehend oder in Wohngebäuden eingebaut. Die Schweiz weist – etwa im Vergleich mit den Nachbarn Deutschland und Österreich – eine der höchsten Dichten von Bankomaten in Europa auf.

Für Angreifer attraktiv ist zudem die Lage der Schweiz im Herzen Europas und die Geldautomaten sind immer gut befüllt. In den Grenzregionen der Nordwestschweiz sind Überfälle häufiger als anderswo. Die erbeuteten Summen an Bargeld liegen teilweise im sechsstelligen Bereich und verursachen damit für die Banken enorme Verluste und hohe Sachschäden an den Standorten der Geräte. (Fedpol)

Mehr über den Schutz von Bankomaten auf der Website des Fedpol.