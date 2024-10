Manuel Meyer, Co-Bereichsleiter Recherche und Archiv bei SRF, hat viele Stunden in das Archiv investiert: «In diesem Projekt wurden alle Sendungen, die seit Sendestart des Regionaljournals Basel Baselland auf physischen Trägern gespeichert waren, digitalisiert und auf www.srf.ch/audio publiziert.»

Das Publikum könne dadurch in über 24'000 Beiträgen recherchieren und diese nachhören. Nur schon die Digitalisierung der physischen Träger habe gut ein halbes Jahr Arbeit in Anspruch genommen. «Noch länger dauerte die Erschliessung der Sendungen. Darunter verstehen wir das Verzeichnen von inhaltlichen Angaben zu den einzelnen Sendungen in unserem Archivsystem.»

Dieser grosse Aufwand sei angemessen, findet Meyer: «SRF ist bestrebt, möglichst viele seiner historischen Sendungen dem Publikum wieder zur Verfügung zu stellen.» All die Inhalte seien ja dank Gebührengeldern der Öffentlichkeit entstanden.