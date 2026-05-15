Trotz der Austragung des weltweit grössten Musikanlasses kommen internationale Stars kaum nach Basel. Dennoch ist man im Kanton zufrieden mit dem ESC 2025 und seinen Folgen.

Eine Generalversammlung, die Cheerleaders Schweiz und ein «Fight Workshop» – das sind Veranstaltungen, die nächstens in der St. Jakobshalle Basel stattfinden.

Ganz anders 2025: Da wurde in dieser Halle die grösste Musikshow der Welt ausgetragen: der Eurovision Song Contest (ESC). Danach hatte man in Basel den Eindruck, bewiesen zu haben, dass die Halle nicht nur für Generalversammlungen und Sportanlässe taugt, sondern auch für Konzerte internationaler Rock- und Popgrössen.

Legende: Hazel Brugger, Michelle Hunziker und Sandra Studer moderierten 2025 den ESC in Basel. Dieser Grossanlass hätte der Befreiungsschlag für die oft kritisierte Halle sein sollen. Doch auch danach kommen kaum Musikstars nach Basel. KEYSTONE/Georgios Kefalas

«Wir konnten allen zeigen, was in der St. Jakobshalle möglich ist», sagt Eduard Löw, der neue Direktor der St. Jakobshalle, mit Blick auf den weltweit grössten Musikanlass.

Kritik an der St. Jakobshalle

Vor dem ESC stand die Halle nämlich immer wieder in der Kritik. Sie sei nicht fit für grosse Konzerte, hiess es. Mal war es die Deckenkonstruktion, die nun erneuert wird. Mal waren es unzulängliche Brandschutzmassnahmen.

Mit der Austragung des ESC schien aber der Beweis erbracht, dass die Halle den Anforderungen für grosse Konzerte genügt. Nur: Wer aufs Veranstaltungsprogramm schaut, sucht vergeblich danach.

Klingendes Fussballstadion Box aufklappen Box zuklappen Legende: «Mister ESC» Beat Läuchli soll internationale Topkonzerte ins Fussballstadion holen. Keystone/Georgios Kefalas Die Rollings Stones, U2, Michael Jackson – sie alle haben in der 1980er Jahren im Basler «Joggeli» Konzerte gegeben. An diese musikalische Vergangenheit wolle der FCB nun anknüpfen, sagt Kommunikationschef Remo Meister: «Wir bemühen uns, künftig wieder vermehrt Konzerte im St. Jakob-Park auszutragen.» Im kommenden Jahr soll es ein bis zwei Konzerte im Fussballstadion gleich vis-à-vis der St. Jakobshalle geben, später dann bis zu vier pro Jahr. Eine Person, die sich darum kümmern soll, hat der FCB bereits angestellt: Beat Läuchli, der den ESC 2025 in Basel organisierte.

«Die Halle ist gut belegt», entgegnet Hallen-Direktor Eduard Löw, wenn man ihn auf die fehlenden Rock- und Popkonzerte anspricht. Viele Veranstaltungen hätten aber nur einen halböffentlichen Charakter, würden also nicht von allen bemerkt, fügt er an. Die Auslastungszahlen der St. Jakobshalle seien aber gut.

Legende: Eduard Löw ist auch ohne internationale Stars zufrieden mit seiner St. Jakobshalle: «Die Halle ist gut belegt.» SRF/Tobias Poppinger

Statt internationaler Stars besuchen die Halle auch nach dem ESC vor allem Sporttreibende oder dann Leute, die an grossen Versammlungen oder einer Esoterikveranstaltung teilnehmen. Dabei will Basel-Stadt seit Jahren wieder mehr Rock- und Popkonzerte.

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Basel habe «das Momentum verpasst, sich als Stadt für grosse Konzerte zu positionieren», glaubt Konzertveranstalter Thomas Dürr von Act Entertainment. In seiner Jugend seien Weltstars wie Pink Floyd oder Michael Jackson nach Basel gekommen. Dann habe sich Basel aber jahrelang auf Sportanlässe konzentriert.

«Man kann nicht das Tennisturnier Swiss Indoors machen und gleichzeitig tolle Rock- und Popkonzerte veranstalten», sagt Dürr.

Legende: Das Tennisturnier Swiss Indoors belegt die Halle jedes Jahr für mehrere Wochen. Bild: Im Herbst 2025 gewann der Brasilianer Joao Fonseca das internationale Turnier. KEYSTONE/Georgios Kefalas

Aber auch ohne klingende Namen aus der Popwelt, ist die Basler Tourismusdirektorin Letizia Elia zufrieden mit der St. Jakobshalle und dem ESC. Für den Musikwettbewerb etwa kamen 2025 eine halbe Million Menschen nach Basel. Und noch mehr Menschen haben den ESC am Fernsehen mitverfolgt.

ESC kurbelte Tourismus an

«Wir konnten mit dem ESC und der Berichterstattung darüber etwa 450 Millionen Menschen erreichen», sagt Elia. Basel habe damit viel an Bekanntheit gewonnen – und das zahle sich nun aus.

Bei Freizeitreisenden sind die Übernachtungen um zehn Prozent gestiegen nach dem ESC.

Elia legt ihren Fokus nicht auf die Anzahl Konzerte in der St. Jakobshalle, sondern auf die Übernachtungen im Kanton. Und diese hätten sich nach dem ESC verbessert. «Bei Freizeitreisenden sind die Übernachtungszahlen um zehn Prozent gestiegen.»

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Basel und die St. Jakobshalle hätten vom ESC profitiert, findet neben der Tourismusdirektorin Elia aber auch Konzertveranstalter Dürr. «Wir machen etwa doppelt so viel in der St. Jakobshalle wie vor dem ESC.» Dabei handelt es sich aber längst nicht immer um grosse Konzerte.

Die ESC-Bilanz des Kantons Basel-Stadt ist ein Jahr nach der Austragung des Musikanlasses also gut – obwohl internationale Stars weiterhin kaum in der St. Jakobshalle auftreten und nur wenige Basel auf ihren Tourenkalendern haben.