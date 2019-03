Die SP-Kandidatin Rebecca Ruiz schafft den Einzug in die Waadtländer Regierung in stiller Wahl.

Am Mittag ist die Frist für die Listeneinreichung abgelaufen.

Die anderen Kandidaten, darunter Pascal Dessauges von der SVP, haben auf einen zweiten Wahlgang verzichtet.

Dessauges wurde am Sonntag Zweiter, deutlich hinter Ruiz. «Mit fast 13'000 Stimmen Rückstand sind unsere Chancen auf einen Erfolg fast Null», erklärte der 54-Jährige vor den Medien. «Ich werfe nicht einfach das Handtuch, aber ich muss konsequent und pragmatisch sein. Ich übernehme meine Verantwortung und habe beschlossen, auf die Ausgabe von mehr als einer halben Million Franken zu verzichten», sagte der 54-Jährige.

Schwache Konkurrenz

Ruiz hatte am Sonntag 46.6 Prozent der Stimmen erreicht. Die 37-jährige SP-Nationalrätin konnte dabei auf die Unterstützung der Grünen zählen.

SVP-Konkurrent Dessauges erzielte mit 37,6 Prozent deutlich weniger Stimmen als erwartet. Insbesondere die angestrebte Mobilisierung der FDP-Wählerschaft misslang, obwohl die Parteileitung der Freisinnigen zur Unterstützung des bürgerlichen Kandidaten aufgerufen hatte.

CVP-Kandidat Axel Marion, der als Drittplatzierter 6 Prozent der Stimmen erhalten hatte, kündigte bereits am Sonntag an, dass er nicht an der Stichwahl teilnehmen werde.

Jean-Michel Dolivo von der Linksaussenpartei Ensemble à Gauche (4,1 Prozent) und Anaïs Timofte von der Linksaussenpartei POP (3,3 Prozent) scheiterten an der 5-Prozent-Hürde für den zweiten Wahlgang.

Höchster Frauenanteil

Der Kanton Waadt steht mit der Wahl von Ruiz vor einem historischen Moment: Wenn die SP-Frau Anfang Mai in den Staatsrat einzieht, wird der Frauenanteil in der Regierung 71,4 Prozent betragen. Das ist soviel wie bisher noch in keiner Schweizer Kantonsregierung.

Legende: Frauenanteil in den Kantonsregierungen Bundesamt für Statistik 0 – 20 Prozent

21 – 40 Prozent

41 – 60 Prozent

61 – 80 Prozent

81 – 100 Prozent Kanton wählen Aargau Appenzell Innerrhoden Appenzell Ausserrhoden Bern Basel-Land Basel-Stadt Freiburg Genf Glarus Graubünden Jura Luzern Neuenburg Nidwalden Obwalden St. Gallen Schaffhausen Solothurn Schwyz Thurgau Tessin Uri Waadt Wallis Zug Zürich

Mit vier von sieben Regierungsratssitzen liegt der Frauenanteil in der Waadt schon heute bei vergleichsweise hohen 57,1 Prozent. Spitzenreiter war bisher der Kanton Thurgau mit 60 Prozent Frauen. Derzeit liegt der Kanton Zürich gemäss Angaben des Bundesamts für Statistik mit einem Frauenanteil von 42,9 zusammen mit dem Kanton Bern auf Rang drei.

Der gesamtschweizerische Frauenanteil in den Kantonsregierungen beträgt 24 Prozent. Den Schnitt nach unten drücken Kantonsregierungen, die ganz ohne Frauen auskommen: Luzern, Appenzell Ausserrhoden und Graubünden.

Linksgrüne Mehrheit

In der Waadtländer Regierung herrscht seit 2011 eine linksgrüne Mehrheit. SP und FDP stellen je drei Sitze, die Grünen haben ein Mandat. SVP und FDP unternahmen bei diesen Wahlen den mittlerweile dritten Versuch, die Mehrheit ins bürgerliche Lager zurückzuholen.

Rebecca Ruiz wird die laufende Frühlingsession noch beenden. Ihr Nachfolger im Nationalrat wird der Waadtländer SP-Grossrat Nicolas Rochat.