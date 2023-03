Ständeratswahl in St. Gallen

Die St. Galler Nationalrätin Susannne Vincenz-Stauffacher (FDP) tritt im zweiten Ständerats-Wahlgang nicht mehr an.

Damit kommt es am 30. April zu einem Zweikampf zwischen Esther Friedli (SVP) und Barbara Gysi (SP).

Friedli erreichte im ersten Wahlgang 55'660 Stimmen, Vincenz-Stauffacher erhielt 26'938 und Gysi 22'167 Stimmen.

Audio Vincenz-Stauffacher: «Das St.Galler Stimmvolk will eine bürgerliche Ständerätin.» 00:31 min, aus Regionaljournal Ostschweiz vom 15.03.2023. Bild: Keystone/CHRISTIAN MERZ abspielen. Laufzeit 31 Sekunden.

Sie wolle mit ihrem Rückzug verhindern, dass sich die bürgerlichen Stimmen aufteilten, sagt Susannne Vincenz-Stauffacher gegenüber SRF News. Sie mache dies «angesichts ihres zweiten Platzes im ersten Wahlgang durchaus mit Wehmut».

Die neue Ausgangslage

Bereits klar ist, dass für die SVP Esther Friedli am 30. April nochmals antreten wird. Schon am Wahlsonntag nach der Auszählung der Stimmen hatte sich die Kandidatin der Grünen Franziska Ryser zurückgezogen.

Entsprechend wird sich Esther Friedli im zweiten Wahlgang mit SP-Nationalrätin Barbara Gysi duellieren. Die SP nominierte Gysi offiziell am Dienstagabend, womit sich der Druck auf FDP-Kandidatin Vincenz-Stauffacher erhöht hatte.

Legende: Susanne Vincenz-Stauffacher nach der Bekanntgabe des Endresultats im Wahlzentrum anlässlich des 1. Wahlgangs für die Ersatzwahl des abtretenden Ständerats Paul Rechsteiner. KEYSTONE/Christian Merz

In der Folge gab Vincenz-Stauffacher ihren Verzicht für den zweiten Wahlgang bekannt. Die St. Galler Stimmbevölkerung habe sich am letzten Sonntag klar geäussert: Auf den Rängen 1 und 2 sind die bürgerlichen Kandidatinnen und jene von links-grün liegen auf den Plätzen 3 und 4. Dieses Ergebnis zeige, dass die St. Gallerinnen und St. Galler eine bürgerliche Ständerätin wollen, so Vincenz-Stauffacher.

01:03 Video Archiv: Vincenz-Stauffacher: «Ich freue mich über jede Stimme, die für mich abgegeben wurde» Aus News-Clip vom 12.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden.

Eine Stichwahl zwischen den beiden bürgerlichen Kandidatinnen wäre die konsequente Folge. Da SP-Nationalrätin Gysi im Rennen bleibe, sei diese Variante vom Tisch. Darum habe ich entschieden, mich zurückzuziehen: «Ich will verhindern, dass sich die bürgerlichen Stimmen aufteilen.»