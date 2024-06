In Lenzburg im Kanton Aargau ist in einem Industriegebiet ein Brand ausgebrochen.

Der Brand führt zu starker Rauchentwicklung, wie die Behörden mitteilten.

Die Feuerwehr ist im Grosseinsatz.

Die Bevölkerung wird aufgefordert, Fenster und Türen zu schliessen, Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten sowie das betroffene Gebiet weiträumig zu umfahren.

Der Brand ist in der Nähe der Fabrik- und der Hardstrasse in Lenzburg ausgebrochen. Das Industriegebiet liegt in der Nähe der Autobahn A1 und der Bahnlinie Bern-Zürich. Die schwarze Rauchsäule ist von weit her zu sehen.

Was genau in Brand geraten ist, ist laut der Aargauer Kantonspolizei noch unklar. Das benachbarte Recyclingzentrum, das auch als Brandort vermutet wurde, sei nicht betroffen. Stand jetzt wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr ist vor Ort, um den Brand zu löschen.

***Mehr folgt***