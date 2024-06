Entwarnung nach Brand mit dunklem Rauch in Lenzburg AG

In Lenzburg im Kanton Aargau ist in einem Industriegebiet ein Brand ausgebrochen.

Unterdessen hat die Polizei Entwarnung gegeben.

Wegen des starken Rauchs war die Bevölkerung aufgefordert, Fenster und Türen zu schliessen.

Der Brand war in einer Kunststofffabrik ausgebrochen. Öl im Betrieb hatte Feuer gefangen, was zu starker Rauchentwicklung geführt hatte. Die schwarze Rauchsäule war von weit her zu sehen.

Legende: Öl in der Fabrik in Lenzburg war in Brand geraten. Gefahr für die Bevölkerung bestand laut der Polizei aber nicht. SRF

Die Fabrik liegt in einem Industriegebiet in Lenzburg in der Nähe der Autobahn A1 und der Bahnlinie Bern–Zürich. Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden, so die Aargauer Kantonspolizei.

Legende: Schwarzer, dichter Rauch stieg über der Brandstelle auf und war weit über Lenzburg hinaus zu sehen. SRF

Kurz nach 8 Uhr verbreitete die Polizei die Alarmmeldung, dass in der Region Fenster und Türen geschlossen bleiben sowie Lüftungen abgestellt werden sollten.

Um 10:30 Uhr wurde jedoch bereits wieder Entwarnung gegeben. Stand jetzt wurde laut der Polizei niemand verletzt. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz.