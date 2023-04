Wegen Schneefalls in Teilen des Tessins und Graubündens ist es am Freitag auf der A13 zu Verkehrsbehinderungen gekommen.

Zwischen Thusis-Süd GR und San Bernardino-Tunnel war die Strasse in beide Richtungen gesperrt. Inzwischen ist der San-Bernardino-Tunnel wieder offen.

Zwischen Bellinzona TI und San Bernardino sorgte der Schnee ebenfalls für Behinderungen. Als Alternative wird die Strecke A2 via Gotthard-Tunnel empfohlen.

Audio Meteostory vom 19.04.2023 02:05 min, aus Meteostory vom 19.04.2023. Bild: PETER ZWINGLI

Ein Tiefdruckgebiet zieht von Osten vorbei und sorgt stellenweise für einen starken Wintereinbruch. Dadurch wurde Frau Holle wieder geweckt, wie SRF Meteo schreibt.

Oberhalb von 1500 Metern kam ein Grossteil dieses Niederschlags in Form von Schnee runter. Somit fielen in den Bergen gebietsweise über 50 cm Neuschnee. Am Alpensüdhang herrscht teils grosse Lawinengefahr, so zum Beispiel im Misox und im Bergell.

Der Bund warnte deswegen auf dem Naturgefahrenportal in den betroffenen Regionen vor der zweithöchsten Lawinengefahrstufe. Es wurde die Gefahrenstufe drei von fünf ausgerufen.

Auf der Strecke Chur – Bellinzona führten die Schneefälle zu Problemen beim Schwerverkehr. Den Lastwagen werde empfohlen, via A2 Gotthard in den Süden zu fahren, wie der TCS auf seiner Webseite schreibt.

Legende: Der sogenannte Kaltlufttropfen zog am Donnerstag an der Schweiz vorbei. Die Zugrichtung ist dabei ungewohnt: Er zog von Polen über Frankreich, also von Ost nach West, und erreicht am Freitag die Britischen Inseln. EUMETSAT

Jürg Ackermann von SRF Meteo erklärt: Normalerweise würden die Tiefdruckgebiete und Fronten aus westlicher Richtung zu uns ziehen. Am Südrand eines umfangreichen Hochs bewege sich dieser aktuelle Kaltlufttropfen aber auf einer speziellen Zugbahn von Ost nach West.

Dadurch bringt es den gewohnten Wetterablauf durcheinander. Doch das Wetter sollte sich am Wochenende wieder normalisieren.