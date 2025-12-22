Über ein Viertel der Todesfälle in der Schweizer Wohnbevölkerung sind im vergangenen Jahr auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückzuführen gewesen.

Insgesamt und bei den Frauen blieben sie damit die häufigste Todesursache.

Bei den Männern waren es Krebserkrankungen.

Im Jahr 2024 verstarben gemäss Todesursachenstatistik des Bundes knapp 72'000 Personen der ständigen Wohnbevölkerung der Schweiz – davon rund 35'000 Männer und rund 37'000 Frauen. Bei den Frauen waren Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit knapp 29 Prozent die häufigste Todesursache, gefolgt von Krebserkrankungen mit gut 22 Prozent.

Legende: Während Männer am häufigsten an Krebs sterben, sind bei Frauen Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigste Todesursache, wie die Todesursachenstatistik des Bundes zeigt. KEYSTONE/Christian Beutler

Bei den Männern war es umgekehrt: Die meisten Verstorbenen fielen Krebserkrankungen zum Opfer – knapp 28 Prozent, gefolgt von Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit knapp 27 Prozent. Über beide Geschlechter nahm die Sterberate aufgrund von Krebserkrankungen zu, während die Sterberate wegen Herz-Kreislauf-Beschwerden im Vergleich zum Vorjahr abnahm.

Unfälle und Suizide nehmen ab

Bei den Männern ebenfalls zugenommen haben Todesfälle wegen Demenz. Abgenommen hat gemäss den Zahlen bei beiden Geschlechtern die Sterberate bei äusseren Todesursachen, darunter Unfälle, Gewalteinwirkungen und Suizide.