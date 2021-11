Legende: Gesundheitsdirektor Guido Graf – im Bild anlässlich der Eröffnung eines Impfzentrums im Frühjahr – setzt wieder verstärkt auf die Maskenpflicht. Keystone

Am Freitag wird die Regierung von Luzern schärfere Corona-Regeln beschliessen: Von da an soll im Kanton Luzern in Spitälern, Kinos, Theatern und an Konzerten wieder eine Maskenpflicht gelten. Das hat der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf in der Sendung «Rundschau» angekündigt. Er hätte sich aber gewünscht, «dass der Bundesrat zentral gewisse Vorgaben für die ganze Schweiz gemacht hätte. Denn das Virus ist nicht kantonal, sondern im ganzen Land unterwegs.»



Auch Obwalden wird strenger, was Schutzmassnahmen gegen das Corona-Virus angeht: Der Kanton führt ab Montag eine 3G-Pflicht für Spital- und Heimbesuche ein. Gesundheitspersonal ohne Zertifikat muss sich zudem zweimal wöchentlich testen lassen. Zudem wird an der Schule ab der Sekundarstufe eine Maskenpflicht eingeführt, wenn weniger als 80 Prozent der Personen am Schulstandort an repetitiven Tests teilnehmen.