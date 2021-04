Obwohl Fallzahlen und Hospitalisierte steigen, hat der Bundesrat Lockerungen der Corona-Massnahmen beschlossen. Ab dem 19. April dürfen Restaurants auf ihren Terrassen wieder Gäste bewirten und Veranstaltungen mit Publikum sind wieder erlaubt. Auch Sport- und Fitnesscenter dürfen öffnen. Die Öffnungsschritte seien gewagt, sagt SRF-Wissenschaftsredaktor Daniel Theis. Allerdings könnten die Bedingungen zum Öffnen einen massiven Anstieg der Fallzahlen verhindern.

Daniel Theis SRF-Wissenschaftsredaktor Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Daniel Theis ist promovierter Atmosphärenchemiker und Mikrobiologe. Seine Spezialgebiete sind Energiethemen, Mobilität und technische Entwicklungen. Er arbeitet seit 2013 in der SRF-Wissenschaftsredaktion.

SRF News: Kürzlich war zu lesen, dass man sich draussen kaum ansteckt. Ist es also ein logischer Schritt, Bars und Restaurants im Aussenbereich wieder zu öffnen?

Daniel Theis: Dass sich die Menschen vor allem drinnen anstecken und nicht draussen, ist nicht neu. Nach wie vor ist es aber schwierig bis unmöglich herauszufinden, wer sich wo genau ansteckt. Aber ja, die Öffnung der Terrassen halten viele Experten für vertretbar.

Beim Reden besteht ein Ansteckungsrisiko, auch draussen.

Dass sich auf Restaurantterrassen und in Gartenbeizen niemand ansteckt, das scheint jedoch auch illusorisch. Es sind wichtige soziale Treffpunkte, wo man hingeht, um miteinander zu reden und nicht, um sich anzuschweigen. Und beim Reden – je lauter und angeregter gesprochen wird, vielleicht ist auch noch Alkohol im Spiel – besteht ein Risiko, dass infizierte Personen andere anstecken, auch draussen.

Ansteckungen gibt es also vor allem in Innenräumen. Was ist davon zu halten, dass künftig wieder Veranstaltungen in Lokalen mit bis zu 50 Personen zugelassen werden?

Es sind gewagte Schritte. Vor allem die Veranstaltungen mit grösserem Publikum sind ein Risiko. Der Kniff aber, dass dort nicht konsumiert werden darf und eine Maskenpflicht herrscht, könnte funktionieren – und neue Ansteckungen bei Veranstaltungen in Grenzen halten. Das andere sind die Fitnesszentren. Dort darf man die Maske teilweise abnehmen und setzt stattdessen auf Abstand. Entscheidend sind gute Lüftungen.

Die Zahl der Angesteckten ist im Vergleich zur Vorwoche stark gestiegen. Ist das der richtige Zeitpunkt zum Lockern?

Der Bund argumentiert damit, dass die Zahl der Hospitalisierungen nicht parallel läuft zu den Ansteckungen. Das ist richtig – und auch etwas Entscheidendes in der jetzigen Phase. Auch sterben nicht mehr so viele Menschen wie noch kürzlich, im Moment bei den über 65-Jährigen sogar weniger als im langjährigen Durchschnitt.

Je mehr Menschen sich anstecken, desto mehr Langzeitbetroffene gibt es auch.

Trotzdem: Es kann durchaus auch schiefgehen. In den Spitälern sind immer mehr Menschen mittleren Alters und auch jüngere, das kann auch jemand in den 20ern treffen. Und je mehr Menschen sich anstecken, desto mehr Langzeitbetroffene gibt es auch.

Das Gespräch führte Danièle Hubacher.