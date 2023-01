Legende: Keystone / Gaetan Bally

Begründet wurde die Beschränkung der Neuzulassung mit der sehr hohen Ärztedichte und somit hohen Gesundheitskosten und Krankenversicherungsprämien in den beiden Basel. So habe der Stadtkanton 2020 im spital-ambulanten Bereich schweizweit weiterhin mit 675 Franken die höchsten Ausgaben pro versicherte Person ausgewiesen. Diese würden 125 Franken oder 23 Prozent über dem Schweizer Durchschnitt liegen, hiess es in der Mitteilung der Gesundheitsdirektion.

Ziel: Jährlich 7 Millionen Franken einsparen

Mit den Obergrenzen wollten die beiden Basel den Kostenanstieg in den acht Fachgebieten um die Hälfte reduzieren. Dies hätte gemäss Mitteilung in der gemeinsamen Gesundheitsregion jährlich rund 7 Millionen Franken eingespart.