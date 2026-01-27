Das Medienhaus Tamedia baut weitere Stellen ab.

Es geht um 25 bis 30 Vollzeitstellen.

Der Schritt steht im Zusammenhang mit einer Neuorganisation.

Per 1. März würden Print- und Digitalgeschäft organisatorisch voneinander getrennt, teilt Tamedia mit. Künftig würden sie in eigenen Geschäftsbereichen geführt. Für die betroffenen Mitarbeitenden komme ein Sozialplan zur Anwendung.

Legende: Tamedia gehört zur TX Group. Keystone / ENNIO LEANZA

Das Digitalgeschäft solle massiv vorangetrieben werden, schreibt das zur TX Group gehörende Medienunternehmen. Tamedia spricht in der Mitteilung von einem tiefgreifenden strukturellen Wandel in der Medienbranche: Der Zeitungsmarkt sei rückläufig und Werbegelder würden zu grossen globalen Plattformen verschoben.

Die Organisation der Redaktionen bleibt laut Mitteilung unverändert. Die Kernmarken des Unternehmens seien vom Stellenabbau nicht betroffen.

Unternehmensweit sollen zudem die neuen Möglichkeiten der technologischen Entwicklung genutzt werden. Insbesondere Anwendungen der künstlichen Intelligenz würden künftig verstärkt in redaktionelle und betriebliche Prozesse integriert, um Effizienz und Qualität weiter zu steigern.

Die entsprechenden Bereiche werden zur Einheit «AI & Data» unter der Leitung von Nadia Kohler zusammengefasst. Der Bereich ist direkt Tamedia-Chefin Jessica Peppel-Schulz unterstellt.