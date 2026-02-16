In Goppenstein im Kanton Wallis ist um circa 7 Uhr aufgrund einer Lawine ein Zug entgleist.

Die Rettungskräfte haben rund 30 Passagiere evakuiert. Fünf Personen wurden nach Angaben der Kapo verletzt.

Die Bahnlinie zwischen Brig und Goppenstein sowie der Autoverlad sind eingeschränkt.

Die Kantonspolizei Wallis bestätigt gegenüber SRF, dass der Einsatz laufe. Zwei Ambulanzen sowie ein Helikopter und acht Rettungsspezialisten waren vor Ort. Laut Polizei habe es bei der Entgleisung «wenige Verletzte» gegeben. Von den rund 30 Passagieren wurden alle evakuiert.

Der Vorfall ereignete sich im Stockgrabentunnel zwischen Goppenstein und Hohtenn hinter dem Lötschbergtunnel. Bei dem betroffenen Zug handelt es sich um einen Regioexpress, der um 6.12 Uhr in Spiez abgefahren war.

Legende: Die Kantonspolizei Wallis veröffentlichte ein erstes Bild vom entgleisten Zug. Kapo Wallis

Die SBB und die BLS teilen ihrerseits mit, dass es zwischen Goppenstein und Brig einen Unterbruch gibt. «Der Grund dafür ist eine Lawine», schreibt die SBB auf ihrer Website.

Die Einschränkung dauere bis mindestens Dienstagmorgen um 4 Uhr, heisst es weiter. Auch der Autoverlad bei Goppenstein sei wegen des Naturereignisses eingeschränkt, schreibt die BLS. Es sei mit Verspätungen und Wartezeiten zu rechnen. Die Einschränkung daure voraussichtlich bis etwa 22.40 Uhr.

Legende: Im Zusammenhang mit der Entgleisung wurden 30 Personen evakuiert. SRF

Die Nationalstrasse sei im Moment noch offen, sagt Lukas Studer, Mediensprecher des Astra. «Wir beobachten die Situation», meint er. Zusätzlich weist er darauf hin, dass die Sprengungen mit dem Helikopter gemacht werden müssen, was aufgrund des Wetters schwierig sei.

Lawinensituation im Wallis spitzt sich zu

Die Lage bei Goppenstein ist auch für Pascal Stoebener, Ingenieur Naturgefahren im Unterwallis, speziell: «Solche Lawinen haben wir noch nicht oft gesehen», sagt Pascal Stoebener. Die Lawinen seien sehr nass gewesen und hätten unerwartete Kurven zurückgelegt. «Das ist sehr selten und kaum voraussehbar.»

Man kläre ab, wie man dies künftig verhindern könne. Ein Restrisiko bleibe, man könne die Strasse oder die Bahngleise nicht bei jeder Gefahr vorsorglich sperren: «Wenn man bei jeder vergleichbaren Situation sperren möchte, würde man den ganzen Kanton zehnmal pro Jahr absperren. Das ist nicht machbar.»

Lauchneralp schliesst Betrieb

Das Skigebiet Lauchneralp im Lötschental reagiert auf die vermehrten Vorfälle und stellt den Betrieb für heute ein.

Legende: Auf Instagram informiert das Lötschental, dass Pisten, Wanderwege und Langlaufloipen heute geschlossen bleiben. Instagram/@Lötschental

Neben den Bergbahnen sind auch Winterwanderwege und Langlaufloipen geschlossen. Grund ist unter anderem die grosse Lawinengefahr. Auf Instagram wird dazu aufgerufen, im gesicherten Gelände zu bleiben.