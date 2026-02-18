Die Störungen zwischen Lausanne und Prilly-Malley sind behoben.

Alle Züge auf der Strecke Lausanne–Renens verkehren seit dem frühen Mittwochmorgen wieder nach Fahrplan – das schreibt die SBB auf ihrer Webseite.

Infolge eines Kabelbrands beim Bahnhof Lausanne war der Bahnverkehr in den letzten beiden Tagen stark eingeschränkt.

Zwischen Renens und Lausanne verkehrten zwischenzeitlich Sonderzüge im 30-Minuten-Takt und Ersatzbusse im 15-Minuten-Takt.

Die SBB musste rund 1000 Kabel neu anschliessen. Nach ersten Informationen der SBB hatten sich am Sonntagabend im Bahnhof Lausanne rund 40 Kabel entzündet – dies, nachdem ein pyrotechnischer Gegenstand aus einem Zug mit Fussballfans geworfen worden war. Lausanne hatte am Sonntag spätnachmittags das Genfersee-Derby der Super League zwischen Lausanne-Sport und dem Servette FC ausgetragen.

Sanktionen verhängt

Um die Urheber der Sachbeschädigungen am Bahnhof zu identifizieren, wurde eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet. Ihnen drohen strafrechtliche Verfolgung und administrative Sanktionen.

Die Kantone Waadt und Genf sowie die Stadt Lausanne verurteilten die Ausschreitungen mit dem Pyro-Wurf im Bahnhof von Lausanne scharf. Beide Kantone und die Stadt Lausanne teilten mit, dass Sanktionen gegen die Fans verhängt wurden. Servette werde mit einer Sanktion der Stufe 2 belegt: verstärkte Kontrollen durch Videoüberwachung bei den nächsten beiden Spielen und die Verpflichtung, während dreier Spiele mit den Behörden in Dialog zu treten. Lausanne erhalte eine Sanktion der Stufe 1, die einen obligatorischen Dialog mit den Behörden vor und nach jedem der nächsten drei Spiele vorsieht.