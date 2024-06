Im April hat die Berner Katonsregierung entschieden, die Landwirtschaftsfläche der JVA Witzwil um mehr als die Hälfte zu reduzieren. Von heute 728 Hektaren sollen noch 343 Hektaren in der Domäne Witzwil verbleiben, 385 Hektaren werden abgegeben, unter anderem an Private. Die Rückgabe erfolgt in den nächsten Jahren.