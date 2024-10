Nach dem Fund von selbstgebauten Brandsätzen in Courtepin FR ist ein Mann in Untersuchungshaft versetzt worden.

Zuvor wurden in einem Logistikzentrum der Armee drei Armeefahrzeuge durch Flammen beschädigt.

Der mutmassliche Täter soll der Freiburger Polizei zufolge allein gehandelt haben.

Die Brandsätze waren in der Nacht auf Montag in der Wohnung des 28-Jährigen entdeckt worden. Das teilte die Freiburger Polizei mit. Neun Bewohner zweier Wohnhäuser wurden danach evakuiert. Sie konnten noch am gleichen Tag in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand.

Drei Armeefahrzeuge beschädigt

Der mutmassliche Täter habe die einzelnen Komponenten für die Brandsätze separat erworben, teilte die Polizei mit. Die Brandvorrichtungen bestanden aus einer brennbaren Flüssigkeit, die mit einer digitalen Zeitschaltuhr verbunden war.

Im Logistikzentrum der Schweizer Armee in Grolley wurden in der Nacht auf Montag drei Armeefahrzeuge durch Flammen einer selbstgebauten Vorrichtung beschädigt. Die Armee erstattete Strafanzeige. Zur Schadenhöhe lagen zunächst keine Angaben vor.